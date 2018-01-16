Появились новые подробности заражения детей гепатитом в ВКО

Представители управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области опровергли информацию о заболевании 49 детей гепатитом «А», а также гибели одного ребенка от вирусной болезни в селе Шолпан Урджарского района.

- Всего было осмотрено 46 детей, из которых 25 были госпитализированы в инфекционное отделение больницы Урджарского района для углубленной диагностики. Только у 12 детей данный диагноз был подтвержден. Из них 11 школьников и 1 ребенок трехлетнего возраста. Это официальная статистика на сегодняшний день. С сентября 2017 года заболевания регистрировались единичными случаями в разные месяцы. Все пациенты получили квалифицированную медицинскую помощь, и выписаны в удовлетворительном состоянии, - говорит заместитель руководителя по охране материнства и детства Райфа Сафиоллинова.

Кроме того, проводится полная вакцинация детей, контактирующих с заболевшими. В селе Шолпан 140 человек получили прививку. Во всех домашних очагах и школе проведена заключительная дезинфекция.

Как отмечает Райфа Сафиоллинова, гибель ребенка произошла вследствие другой болезни.

- Результаты патологоанатомической экспертизы и лабораторных исследований исключили наличие вирусного гепатита «А». Заболевание девочки возникло в результате острого некроза печени, сепсиса, поэтому возникла острая печеночная недостаточность. Это заболевание не связано с гепатитом «А».

На сегодняшний день в целом по области, в том числе в Урджарском районе, не зарегистрировано ни одного случая летального исхода в результате данного заболевания.