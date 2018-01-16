Путин оказался самым популярным политиком на латвийском ТВ

Новогоднее обращение Путина по двум каналам — ПБК и РТР — посмотрели в общей сложности 280 тысяч латвийцев.

Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В список самых рейтинговых телепередач года, наряду со спортивными трансляциями, сериалами и музыкальными шоу, попали и выступления политиков. Новогоднее обращение Путина по двум каналам — ПБК и РТР — посмотрели в общей сложности 280 тысяч латвийцев.

При этом новогоднее поздравление президента Латвии Раймондса Вейониса на ПБК собрало 196,2 тысячи телезрителей, а выступление премьер-министра Мариса Кучинскиса на том же канале — 178,8 тысячи человек.

Документальный фильм к 80-летию бывшего президента Вайры Вике-Фрейберги заинтересовал 141,2 тысячи зрителей канала TV3. Новогоднее обращение мэра Риги Нила Ушакова в эфире ПБК посмотрели 129,8 тысячи человек.

Абсолютным лидером по объему аудитории в прошлом году стал матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Латвии и Швеции — за трансляцией на телеканале TV3 следили 245,8 тысячи зрителей. Второй по популярности передачей оказалось исполнение национального гимна на ПБК — 207,3 тысячи человек. Встреча баскетбольных команд Латвии и Словении в четвертьфинале чемпионата Европы собрала аудиторию в 202,8 тысячи человек и замкнула тройку лидеров по просмотрам.

Фото: РИА Новости