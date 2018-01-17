Трамп: Назарбаев пользуется большим уважением и делает отличную работу

Казахстан закупает немало американских товаров, что создает рабочие места в США.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Казахстана подчеркнул важность предпринимаемых Нурсултаном Назарбаевым антикризисных мер, пишет ru.sputniknews.kz.

Лидер США отметил "прекрасные отношения с Казахстаном с точки зрения экономики", добавив, что страна закупает немало американских товаров, что создает рабочие места в США.

Говоря о мерах по стабилизации экономической ситуации, американский лидер заявил, что Казахстан "повернул ситуацию вспять, у него есть ряд преимуществ перед другими странами".

"Ситуация жесткая, но президент (Назарбаев) пользуется большим уважением и делает отличную работу", — заключил Трамп

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в США с официальным визитом с 16 до 18 января.

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