Есть ли электронный экспорт в Казахстане?

15 января т. г. на площадке «Атамекен» состоялось рабочее совещание по вопросам внедрения и работы ИС «Астана-1», а также разработки нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено новым Таможенным кодексом РК.

Модератором выступила Управляющий директор-директор департамента таможенного администрирования НПП РК «Атамекен» Дина Мамашева. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Госман Амрин, представители отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ, в том числе и из регионов посредством ВКС.

Напомним, с 1 января 2018 года таможенные процедуры экспорта и таможенного транзита переведены на электронное декларирование. Однако, как было отмечено на совещании, можно выделить три основные причины наличия проблем в работе ИС «Астана -1». Во-первых, несоответствие ИС «Астана-1» правилам по заполнению таможенной декларации, которые действуют в рамках ЕАЭС. Во-вторых, проблемы технического характера (каналы связи и т.д.), и в-третьих, внутреннее взаимодействие и коммуникации.

«Вопросов по экспорту много. Например, начнем с того, что необходимо четко отследить сколько времени занимает процедура оформления, так как информация о том, что это занимает всего 1 минуту не совсем соответствует реальности, - отметила Дина Мамашева, открывая встречу. - Заполнить сегодня декларацию без помощи разработчиков и таможенных инспекторов практически невозможно».

Госман Амрин прокомментировал, что все неточности и недоработки обсуждаются в Telegram-чатах с участниками ВЭД.

«Хочу сказать, что все вопросы активно обсуждаются в Telegram-чате. Хорошая активная площадка, где мы видим реакцию, и есть продвижения. Для работы с ней в центре есть специальная рабочая группа, которая анализирует все запросы и замечания. Я лично для себя систематизировал все проблемы по блокам. Первое, проблемы и недоработки с ИС «Астана-1» по экспорту: есть проблемы и технического характера, они связаны с интернетом и навыками людей, в частности это касается перезагрузки системы и чистки кэша. Вторая проблема - люди не хотят читать инструкцию, и последнее - противоречия в нормах кодекса и Инструкции по заполнению таможенной декларации (решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257»), - перечислил Госман Амрин.

Спикер отметил что имеются проблемы и с использованием имеющихся брокерских программ.

«Нельзя одну систему по формату подстроить под все имеющиеся рабочие системы. Но на сегодня мы вынуждены это делать, хотя общий национальный стандарт должен задавать тон, а не наоборот. Теперь по проблемам связанными с оплатой таможенных платежей. Понятно возмущение людей, они провели платежи, а банки не принимают их. Этот вопрос выноситься на уровень Вице-премьера, хотим обязать Нацбанк РК максимум в течение 30 минут платеж проводить. Также, к вашему сведению, не все банки работают с таможней, только 24 банка подписались с нами. Список есть на сайте комитета», - пояснил зампредседатель.

Он также подчеркнул, что они поддерживают формат, предложенный Нацпалатой - ежедекадно собираться по вопросам системы «Астана-1».

«Площадка Telegram хороша, но мы хотим перейти на адресную работу. Потому что ту информацию, которую мы дали в Telegram-чате 3 или 10 дней назад, быстро устаревает, и никто не собирается отматывать ленту назад, отсюда частое повторение вопросов», - подчеркнул Госман Амрин.

В свою очередь Дина Мамашева напомнила, что неоднократно предлагалось часто задаваемые вопросы обобщать и выдавать публично, в том числе и на официальном ресурсе «Атамекена».

«Разработчики системы не укладываются в график, поэтому предложено завершить все работы к 1 марту 2018 года, автоматизировать все процессы», - проинформировал Амрин.

Далее заместитель руководителя Управления организации таможенного контроля Департамента таможенного контроля, руководитель проекта ИС «Астана -1» Умитгуль Губашева продемонстрировала на практике как можно посредством почты, созданной в ИС «Астана-1», направить в госорган ошибки, выявленные в ходе электронного декларирования. Также она проинформировала участников совещания об устраненных ошибках в системе, которые ранее были выявлены бизнесом.

Вторым вопросом на повестке встрече, стала тема НПА, принятие которых предусмотрено Кодексом РК «О таможенном регулировании в РК».

Спикер проинформировала участников совещания, что в реализацию Кодекса будут приняты 96 НПА. В Национальную палату для проведения экспертизы поступил 21 нормативный акт, которые были направлены для предоставления предложений и замечаний в отраслевые ассоциации и региональные палаты. Проекты НПА размещены на сайте Национальной палаты.

На данном совещании спикером были озвучены итоги рассмотрения Национальной палатой двух приказов:

Правила совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных доходов»;

Правила взаимодействия органов государственных доходов и УЭО.

По данным приказам, Дина Мамашева отметила, что нет четкого разделения между подачей и регистрацией таможенной декларации в ИС, добавив, что на практике есть различия.

«В кодексе есть утвержденный электронный формат декларации, где бы ее я не набирала ИС «Астана-1» должна ее принимать, это называется подача информации и только потом начинается регистрация и проверка. Вместе с тем, в Правилах совершения таможенной очистки подача и регистрация слились в одну, те действия по кодексу, которые должны быть выполнены при подаче и регистрации декларации их нет в данном приказе. Также в данном приказе четко не прописано, что при декларировании нет необходимости предпринимателю прикладывать какие-нибудь документы, за исключением сертификата происхождения, а также не прописаны особенности взаимодействия при удаленном выпуске. Это отражено в нашем экспертном заключении. Стоит учесть и то, что эти замечания должны быть исправлены и при внедрении импорта», - заметила Дина Мамашева.

Кроме того, спикер отметила, что правила взаимодействия таможенных органов и УЭО не содержат описание механизма и процессов взаимодействия при предоставлении УЭО специальных упрощений, а также регламента информационного обмена.

По итогам обсуждения данных проектов НПА было принято решение, что приказы требуют существенной доработки.

Госман Амрин поддержал инициативу Национальной палаты о рассмотрении в режиме ВКС ежедекадно проекты НПА, по которым у бизнеса будут большое количество замечаний и предложений.

По итогам встречи было принято решение на следующем совещании рассмотреть вопросы упрощения порядка заполнения таможенной декларации и необходимости по признанию электронных деклараций в перевозочном процессе, а также банками и налоговыми органами.