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Казахстан беспокоят "ушедшие на ноль" отношения России и США

17 января 2018, 00:55

Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия.

Казахстан беспокоят ухудшение взаимоотношений между США и Россией. Об этом заявил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим, нас - соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией", - сказал он.

Также Назарбаев отметил, что в свое время наша страна отказалась от ядерного оружия и теперь он имеет моральное право призывать другие государства следовать своему примеру.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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