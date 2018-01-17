Казахстан беспокоят "ушедшие на ноль" отношения России и США
Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия.
Казахстан беспокоят ухудшение взаимоотношений между США и Россией. Об этом заявил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.
"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим, нас - соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией", - сказал он.
Также Назарбаев отметил, что в свое время наша страна отказалась от ядерного оружия и теперь он имеет моральное право призывать другие государства следовать своему примеру.
Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.
Также Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.
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