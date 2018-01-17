Пеня с 1 апреля 2017 года исчисляется в размере 1,25-кратной ставки рефинансирования
Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем Ваше внимание, что согласно изменениям, внесенным законом РК от 25 декабря 2017 года № 122-VI, пеня, начисляемая на не уплаченную в срок сумму налогов, таможенных платежей и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, рассчитывается в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования с 1 апреля 2017 года, а по своевременно не перечисленным суммам отчислений и (или) взносов по ОСМС - с 1 июля 2017 года.
Напомним, что до внесения изменений сумма пени исчислялась в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК.
Принятым новым Налоговым кодексом расчет пени предусмотрен в том же размере - 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.
Справочно:
изменения касательно размера пени внесены законом РК от 25 декабря 2017 года в:
пункт 9 статьи 599, пункт 7 статьи 602, пункт 4 статьи 603, пункт 3 статьи 610 Налогового кодекса от 10 декабря 2008 года;
пункт 2 статьи 158 Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан»;
пункт 1 статьи 17 Закона РК «Об обязательном социальном страховании»;
пункт 1 статьи 28 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
пункт 1 статьи 31 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
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