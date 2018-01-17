Пеня с 1 апреля 2017 года исчисляется в размере 1,25-кратной ставки рефинансирования

Уважаемые налогоплательщики!

Обращаем Ваше внимание, что согласно изменениям, внесенным законом РК от 25 декабря 2017 года № 122-VI, пеня, начисляемая на не уплаченную в срок сумму налогов, таможенных платежей и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, рассчитывается в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования с 1 апреля 2017 года, а по своевременно не перечисленным суммам отчислений и (или) взносов по ОСМС - с 1 июля 2017 года.

Напомним, что до внесения изменений сумма пени исчислялась в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК.

Принятым новым Налоговым кодексом расчет пени предусмотрен в том же размере - 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.

Справочно:

изменения касательно размера пени внесены законом РК от 25 декабря 2017 года в:

пункт 9 статьи 599, пункт 7 статьи 602, пункт 4 статьи 603, пункт 3 статьи 610 Налогового кодекса от 10 декабря 2008 года;

пункт 2 статьи 158 Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан»;

пункт 1 статьи 17 Закона РК «Об обязательном социальном страховании»;

пункт 1 статьи 28 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

пункт 1 статьи 31 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».