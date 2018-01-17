Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в 358 км от Алматы
Магнитуда MPV 4.4.
17 января в 04 час 25 мин 07 сек произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Эпицентр землетрясения расположен в 358 км на юго-запад от Алматы на территории Китая.
«Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 40.31° с.ш. 75.01° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении.
Фото: Алау-ТВ
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