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Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики США Риком Перри

17 января 2018, 08:54

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимость наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане.

Во время встречи глава государства остановился на результатах, достигнутых в ходе переговоров с президентом США Д.Трампом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев положительно отметил сотрудничество Казахстана и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимость наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане.

Глава государства рассказал о реализуемых в нашей стране проектах по развитию зеленой энергетики, а также проинформировал Р.Перри об открытии Банка низкообогащенного урана.

В свою очередь министр энергетики США выразил признательность за встречу и назвал ключевые факторы, способствующие укреплению инвестиционного сотрудничества.

В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической сфере.

Фото: пресс-служба Акорды

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