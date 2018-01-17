Мать арестованного мужчины объяснила, почему они держали в цепях 13 своих детей

Ее сын и невестка «были очень набожными людьми и детей закрывали в доме ради их защиты, опасаясь плохого влияния окружающего мира».

В Калифорнии арестовали супругов, которые на протяжении десятков лет держали своих детей на цепи, сообщает НТВ.ru.

В США скоро начнется судебный процесс, к которому будет приковано внимание всей страны. Ведь то, что произошло в Калифорнии, по-настоящему потрясло Америку. Когда в полицейском участке раздался звонок и детский голос испуганно попросил защиты от родителей, которые держат 13 своих детей на цепи, стражи порядка решили, что ребенок просто шалит. Но это была не детская шалость. В одном из благополучных с виду домов небольшого калифорнийского городка много лет находился настоящий детский концлагерь. Как могло получиться, что почти 30 лет эти садисты мучили 13 своих детей.

Наверное, никто даже представить не мог, что такое может твориться рядом, в твоем поселке, в соседнем доме. Да и не узнали бы, если бы их 17-летняя дочь не убежала из дома. Полиция, кстати, приняла ее за 10-летнюю девочку, настолько она была худая и изможденная. Она-то и рассказала полицейским, что родители фактически держат в заложниках в доме еще 12 своих детей. В возрасте от двух до 29 лет.

Некоторых детей полиция нашла прикованными цепями к кроватям. В темноте, в грязи, без еды и воды. И из-за недоедания они все выглядели значительно моложе своих лет.

С виду семья была совершенно нормальная. В соцсетях, где Терпины выкладывали свои фотографии, вообще царила идиллия: счастливые папа и мама вместе с детьми в Диснейленде. Или кадры на свадьбе в Лас-Вегасе: все нарядные и улыбаются. Так что, хотя эта семья и держалась особняком, подозревать их в чем-то не было никаких оснований.

Арестованных родителей уже допрашивали, но пока никаких подробностей не сообщается.

А вот мать арестованного Дэвида Терпина заявила полиции, что ее сын и невестка «были очень набожными людьми и детей закрывали в доме ради их защиты, опасаясь плохого влияния окружающего мира».