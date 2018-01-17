Визит Назарбаева в США

С 16 по 18 января проходит официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, передает Zakon.kz.

Утром 16 января глава государства прибыл в Вашингтон, где состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и деловых кругов страны.

Назарбаев в ходе встречи отметил важность поддержки Вашингтоном территориальной целостности Казахстана.

«Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории»,- сказал президент.

В свою очередь Трамп подчеркнул важность предпринимаемых Нурсултаном Назарбаевым антикризисных мер. Лидер США отметил «прекрасные отношения с Казахстаном с точки зрения экономики», добавив, что страна закупает немало американских товаров, что создает рабочие места в США.

Говоря о мерах по стабилизации экономической ситуации, американский лидер заявил, что Казахстан «повернул ситуацию вспять, у него есть ряд преимуществ перед другими странами».

«Ситуация жесткая, но президент (Назарбаев) пользуется большим уважением и делает отличную работу», — заключил Трамп.

Лидеры приняли решение об укреплении сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций, а также связей между народами двух стран посредством проведения регулярных встреч высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

Главы двух государств заявили о готовности реагировать на общие вызовы в Центральной Азии путем использования региональных форматов сотрудничества, таких как диалог «С5+1», а также приветствовали будущее участие Афганистана в проектах «С5+1». Они решили добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане и продвигать инициативы, способствующие еще большему развитию политических и экономических связей региона.

Лидеры двух стран выразили готовность углублять сотрудничество по противодействию насильственному экстремизму и международному терроризму, соблюдая верховенство закона и права человека. Назарбаев поблагодарил Трампа за гостеприимство и пригласил его посетить Казахстан в будущем.

Президент Казахстана в рамках своего визита также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.