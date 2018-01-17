Арабы сделают из тягачей Tesla мусоровозы

Bee’ah собирается использовать «теслы» для сбора и транспортировки отходов, в том числе – для доставки материалов на вторичную переработку.

Компания Bee’ah из Объединенных арабских эмиратов, специализирующаяся на переработке и уничтожении мусора, разместила предварительный заказ на 50 электрических грузовиков Tesla Semi. Соответствующее объявление было сделано на всемирном энергетическом саммите в Абу-Даби.

Bee’ah собирается использовать «теслы» для сбора и транспортировки отходов, в том числе – для доставки материалов на вторичную переработку. Эта фирма станет первым ближневосточным покупателем Semi, причем ее заявка – одна из крупнейших на сегодняшний день. Столько же тягачей заказал поставщик еды Sysco, а больше – только PepsiCo (100 штук) и UPS (125 штук).

Премьера прототипа Tesla Semi состоялась прошлой осенью. Изначально производитель принимал заявки на грузовую модель только в Северной Америке, затем тягач стал доступен в отдельных странах Европы, а теперь и на Ближнем Востоке. Semi предлагается в версиях с запасом хода в 482 и 805 км по цене от 150 до 200 тысяч долларов.

Текст: Александр Орехов

Фото: Tesla

Via cartimes