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Работникам «АрселорМиттал Темиртау» подняли зарплату

17 января 2018, 10:10

Для работников подземных групп - на 30% плюс индексация заработной платы в размере 3,55% согласно коллективному договору.

В «АрселорМиттал Темиртау» изменили оплату труда, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение компании.

"С 1 января 2018 года будет произведено повышение тарифов и окладов работникам, находящимся в списочной численности АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Оркен» на 31 декабря 2017 года. Для работников подземных групп угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и железорудного месторождения Атасу ТОО «Оркен» на 30% плюс индексация заработной платы в размере 3,55% согласно коллективному договору", - говорится в сообщении.

Для поверхностных работников угольного департамента, работников ТОО «Оркен» и стального департамента, а также прочих вспомогательных функций стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» будет произведено повышение до 30% в соответствии с грейдовой системой.

"Вопрос по повышению заработной платы работникам стального департамента, работникам поверхностных групп угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» будет рассмотрен и решен до 26 января 2018 года", - подытожили в компании.

Фото: metalmininginfo.kz


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