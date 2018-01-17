В частности, в Правила оказания услуг связи внесены следующие изменения: В Правила оказания услуг телефонной связи: Подпункт 8) пункта 12 изложен в следующей редакции: «8) в случае приостановления оказания услуг связи не по вине абонента, абонентская плата не взимается пропорционально периоду приостановления оказания услуг. В случае приостановления оказания услуг связи, вызванного несвоевременной оплатой абонентом абонентской платы, оператор связи производит перерасчет абонентской платы, взимая не более тридцати процентов размера абонентской платы за период приостановления.»; В Правила оказания услуг сотовой связи: В пункте 2: Подпункт 6) изложен в следующей редакции: «6) лицевой счет абонента (далее - лицевой счет) - регистр аналитического учета в биллинговой системе оператора сотовой связи, предназначенный для учета объема оказанных услуг, поступления и расходования денег, внесенных согласно заключенного договора с абонентом в счет оплаты услуг;»; дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания: «6-1) заявление абонента - обращение абонента к оператору письменно на бумажном носителе, а также через автоматическую систему обслуживания или в справочно-информационную службу оператора;»; дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания: «14-1) личный кабинет - персональный раздел абонента на интернет ресурсе оператора или в мобильном приложении на абонентском устройстве, выделенный на период действия договора об оказании услуг связи, имеющий автоматический интерфейс самообслуживания, контроля, управления тарифными планами и услугами, доступ к которому осуществляется абонентом после идентификации абонента с использованием идентифицирующих абонента данных, определяемых оператором (абонентский номер, пароль, кодовое слово и/или иные данные);»; дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания: «15-1) автоматическая система обслуживания - комплексная система обслуживания, предоставляющая абоненту после его идентификации с использованием идентифицирующих абонента данных, определяемых оператором (абонентский номер, пароль, кодовое слово и/или иные данные), возможность самостоятельного подключения или отключения услуг сотовой связи и технологически связанных с ними услуг, а также тарифного плана, путем отправки короткого текстового сообщения или через личный кабинет;»; подпункт 32) изложить в следующей редакции: «32) оператор сотовой связи - оператор связи, предоставляющий услуги сотовой связи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»; Пункты 13, 14, 15 и 16 изложены в следующей редакции: «13. Перечень дополнительных услуг определяется оператором сотовой связи, в зависимости от технической возможности сети сотовой связи. 14. Оператор сотовой связи обеспечивает предоставление абонентам бесплатных соединений согласно Перечню экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2004 года № 929 (далее - Перечень). Соединение с экстренными вызовами операторами сотовой связи, а также короткие текстовые сообщения с номером 1414 не тарифицируется. 15. В целях предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг сотовой связи, оператор сотовой связи создает систему информационно-справочного обслуживания с единым номером дозвона у всех операторов - 116. По усмотрению оператора сотовой связи могут использоваться и другие дополнительные номера. Система информационно-справочного обслуживания может функционировать как в режиме автоматической обработки запросов (путем отправки коротких текстовых сообщений или USSD-запроса или через личный кабинет, либо путем других технических возможностей, предоставляемых оператором), так и в режиме общения с сотрудником информационно-справочной службы оператора сотовой связи. Посредством личного кабинета также можно подключать и отключать услуги связи, производить оплату за оказанные услуги связи, совершать иные действия, предусмотренные функциональными возможностями личного кабинета по абонентскому номеру или группе номеров. В целях контроля качества оказываемых услуг оператор сотовой связи может осуществлять запись входящих вызовов, поступающих в информационно-справочную службу оператора сотовой связи. 16. В системе информационно-справочного обслуживания оператора сотовой связи в круглосуточном режиме оказываются следующие бесплатные информационно-справочные услуги: 1) выдача информации о тарифах на услуги, о зоне обслуживания сети сотовой связи; 2) выдача информации абоненту о состоянии его лицевого счета и о задолженности по оплате услуг сотовой связи; 3) осуществление приема информации от абонента о технических неисправностях, препятствующих пользованию услугами сотовой связи; 4) предоставление других информационно-справочных услуг связанных с оказанием услуг сотовой связи (прием жалоб на качество оказываемых услуг сотовой связи, прием предложений по улучшению услуг сотовой связи, информации об услугах связи в роуминге). При необходимости оператор сотовой связи дополняет перечень бесплатных информационно-справочных услуг по своему усмотрению.»; Также Правила дополнены пунктом 16-1 и пунктом 18-1 следующего содержания: «16-1. Перечень платных информационно-справочных услуг оператор определяет самостоятельно. До начала предоставления платных информационно-справочных услуг Оператор уведомляет абонента об их стоимости.»; «18-1. Услуги сотовой связи оказываются на основании договора об оказании услуг сотовой связи (далее - договор), заключаемого между оператором и абонентом, согласно гражданскому законодательству Республики Казахстан и пунктом 19 настоящих Правил. При этом допускается заключение договора с использованием электронно-цифровой подписи в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи.» Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.