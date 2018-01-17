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Внесены изменения в Правила оказания услуг связи
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Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 21 ноября 2017 года № 403 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171 «Об утверждении правил оказания услуг связи» (не введен в действие)
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В частности, в Правила оказания услуг связи внесены следующие изменения:
В Правила оказания услуг телефонной связи:
Подпункт 8) пункта 12 изложен в следующей редакции:
«8) в случае приостановления оказания услуг связи не по вине абонента, абонентская плата не взимается пропорционально периоду приостановления оказания услуг.
В случае приостановления оказания услуг связи, вызванного несвоевременной оплатой абонентом абонентской платы, оператор связи производит перерасчет абонентской платы, взимая не более тридцати процентов размера абонентской платы за период приостановления.»;
В Правила оказания услуг сотовой связи:
В пункте 2:
Подпункт 6) изложен в следующей редакции:
«6) лицевой счет абонента (далее - лицевой счет) - регистр аналитического учета в биллинговой системе оператора сотовой связи, предназначенный для учета объема оказанных услуг, поступления и расходования денег, внесенных согласно заключенного договора с абонентом в счет оплаты услуг;»;
дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
«6-1) заявление абонента - обращение абонента к оператору письменно на бумажном носителе, а также через автоматическую систему обслуживания или в справочно-информационную службу оператора;»;
дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
«14-1) личный кабинет - персональный раздел абонента на интернет ресурсе оператора или в мобильном приложении на абонентском устройстве, выделенный на период действия договора об оказании услуг связи, имеющий автоматический интерфейс самообслуживания, контроля, управления тарифными планами и услугами, доступ к которому осуществляется абонентом после идентификации абонента с использованием идентифицирующих абонента данных, определяемых оператором (абонентский номер, пароль, кодовое слово и/или иные данные);»;
дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
«15-1) автоматическая система обслуживания - комплексная система обслуживания, предоставляющая абоненту после его идентификации с использованием идентифицирующих абонента данных, определяемых оператором (абонентский номер, пароль, кодовое слово и/или иные данные), возможность самостоятельного подключения или отключения услуг сотовой связи и технологически связанных с ними услуг, а также тарифного плана, путем отправки короткого текстового сообщения или через личный кабинет;»;
подпункт 32) изложить в следующей редакции:
«32) оператор сотовой связи - оператор связи, предоставляющий услуги сотовой связи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
Пункты 13, 14, 15 и 16 изложены в следующей редакции:
«13. Перечень дополнительных услуг определяется оператором сотовой связи, в зависимости от технической возможности сети сотовой связи.
14. Оператор сотовой связи обеспечивает предоставление абонентам бесплатных соединений согласно Перечню экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2004 года № 929 (далее - Перечень). Соединение с экстренными вызовами операторами сотовой связи, а также короткие текстовые сообщения с номером 1414 не тарифицируется.
15. В целях предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг сотовой связи, оператор сотовой связи создает систему информационно-справочного обслуживания с единым номером дозвона у всех операторов - 116. По усмотрению оператора сотовой связи могут использоваться и другие дополнительные номера.
Система информационно-справочного обслуживания может функционировать как в режиме автоматической обработки запросов (путем отправки коротких текстовых сообщений или USSD-запроса или через личный кабинет, либо путем других технических возможностей, предоставляемых оператором), так и в режиме общения с сотрудником информационно-справочной службы оператора сотовой связи.
Посредством личного кабинета также можно подключать и отключать услуги связи, производить оплату за оказанные услуги связи, совершать иные действия, предусмотренные функциональными возможностями личного кабинета по абонентскому номеру или группе номеров.
В целях контроля качества оказываемых услуг оператор сотовой связи может осуществлять запись входящих вызовов, поступающих в информационно-справочную службу оператора сотовой связи.
16. В системе информационно-справочного обслуживания оператора сотовой связи в круглосуточном режиме оказываются следующие бесплатные информационно-справочные услуги:
1) выдача информации о тарифах на услуги, о зоне обслуживания сети сотовой связи;
2) выдача информации абоненту о состоянии его лицевого счета и о задолженности по оплате услуг сотовой связи;
3) осуществление приема информации от абонента о технических неисправностях, препятствующих пользованию услугами сотовой связи;
4) предоставление других информационно-справочных услуг связанных с оказанием услуг сотовой связи (прием жалоб на качество оказываемых услуг сотовой связи, прием предложений по улучшению услуг сотовой связи, информации об услугах связи в роуминге).
При необходимости оператор сотовой связи дополняет перечень бесплатных информационно-справочных услуг по своему усмотрению.»;
Также Правила дополнены пунктом 16-1 и пунктом 18-1 следующего содержания:
«16-1. Перечень платных информационно-справочных услуг оператор определяет самостоятельно.
До начала предоставления платных информационно-справочных услуг Оператор уведомляет абонента об их стоимости.»;
«18-1. Услуги сотовой связи оказываются на основании договора об оказании услуг сотовой связи (далее - договор), заключаемого между оператором и абонентом, согласно гражданскому законодательству Республики Казахстан и пунктом 19 настоящих Правил. При этом допускается заключение договора с использованием электронно-цифровой подписи в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи.»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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