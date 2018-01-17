Обновлённый «Москвич»: первые изображения

Своё видение обновлённого «Москвича» выложило в сеть популярное российское издание Kolesa.ru. Ресурс напоминает, что московский завод начал выпускать этот автомобиль в 1986 году. Оригинальная модель простояла на конвейере вплоть до 1998 года, после чего её на смену пришёл «Святогор».

По существу, это был всё тот же Москвич-2141, с немного пересмотренным дизайном экстерьера, которым, честно говоря, к тому моменту очень устарел. Именно это сподвигло инженеров и дизайнеров разработать более глубокий рестайлинг модели. Известно, что были создана макеты. Но, увы. Дальше дело не пошло.

Обновлённая модель Москвич-2141 должна была получить новую светотехнику и пересмотренную радиаторную решётку, новый передний и задний бампер, а также декоративные элементы. Кроме этого, по задумке создателей цифровых изображений, у автомобиля изменились дверные ручки, форма остекления в задней части кузова и крышка багажного отделения.

Via livecars