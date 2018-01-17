Обновлённый «Москвич»: первые изображения
Независимые дизайнеры, которым не безразлична судьба российской автомобилестроительной индустрии, поразмышляли на тему обновлённой модели Москвич-2141.
Своё видение обновлённого «Москвича» выложило в сеть популярное российское издание Kolesa.ru. Ресурс напоминает, что московский завод начал выпускать этот автомобиль в 1986 году. Оригинальная модель простояла на конвейере вплоть до 1998 года, после чего её на смену пришёл «Святогор».
По существу, это был всё тот же Москвич-2141, с немного пересмотренным дизайном экстерьера, которым, честно говоря, к тому моменту очень устарел. Именно это сподвигло инженеров и дизайнеров разработать более глубокий рестайлинг модели. Известно, что были создана макеты. Но, увы. Дальше дело не пошло.
Обновлённая модель Москвич-2141 должна была получить новую светотехнику и пересмотренную радиаторную решётку, новый передний и задний бампер, а также декоративные элементы. Кроме этого, по задумке создателей цифровых изображений, у автомобиля изменились дверные ручки, форма остекления в задней части кузова и крышка багажного отделения.
Via livecars
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