«АвтоВАЗ» расширил список оборудования LADA XRAY

Например, многофункциональная «баранка» «высокого» хэтчбека LADA XRAY получила новые кнопки, благодаря которым водитель может управлять круиз-контролем и ограничителем скорости. При этом сообщается, что модернизированный руль войдёт в оснащение только некоторых комплектаций.

Функции «Круиз-контроль» и «Ограничитель скорости» позволяют автомобилю двигаться с заданной скоростью в автоматическом режиме, без необходимости использовать акселератор, а также не превышать заданную максимальную скорость. Такие опции войдут в оснащение модели LADA XRAY 2018 года с 1,8-литровым двигателем, в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive.

Кроме этого, как отмечают наши коллеги, компания «АвтоВАЗ» также пополнила список оснащения комплектаций Luxe и Luxe Prestige. Теперь автомобили в таких исполнениях получают подсветку мест входа/выхода в передних дверях. Ранее такая опция была доступна только для автомобилей в комплектации Exclusive.

Via livecars