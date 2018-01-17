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«АвтоВАЗ» расширил список оборудования LADA XRAY

17 января 2018, 11:28

С начала 2018 года российская компания «АвтоВАЗ» расширила список доступного оборудования модели LADA XRAY.

Например, многофункциональная «баранка» «высокого» хэтчбека LADA XRAY получила новые кнопки, благодаря которым водитель может управлять круиз-контролем и ограничителем скорости. При этом сообщается, что модернизированный руль войдёт в оснащение только некоторых комплектаций.

Функции «Круиз-контроль» и «Ограничитель скорости» позволяют автомобилю двигаться с заданной скоростью в автоматическом режиме, без необходимости использовать акселератор, а также не превышать заданную максимальную скорость. Такие опции войдут в оснащение модели LADA XRAY 2018 года с 1,8-литровым двигателем, в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive.

Кроме этого, как отмечают наши коллеги, компания «АвтоВАЗ» также пополнила список оснащения комплектаций Luxe и Luxe Prestige. Теперь автомобили в таких исполнениях получают подсветку мест входа/выхода в передних дверях. Ранее такая опция была доступна только для автомобилей в комплектации Exclusive.

Via livecars


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