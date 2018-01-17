Ребенка, родившегося раньше срока в Таиланде, доставили санавиацией в РК

За 5 лет из-за рубежа в Казахстан было транспортировано 40 граждан.

6 января у гражданки Казахстана, находившейся на семейном отдыхе в Таиланде начались преждевременные роды. Семимесячная малышка родилась весом 1430 грамм, с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

После получения всей необходимой медицинской документации министерством совместно с Республиканским центром санитарной авиации и МИД РК, незамедлительно начат процесс организации транспортировки малышки и её мамы на Родину.

"16 января специализированным бортом санитарной авиации, оснащенным необходимым медицинским оборудованием, в сопровождении мобильной бригады службы санитарной авиации, девочка вместе с мамой были благополучно транспортированы в Центр перинатологии и детской кардиохирургии в город Алматы для дальнейшего получения необходимой медпомощи в условиях стационара. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

По данным МЗ РК, за 5 лет существования службы санитарной авиации, из-за рубежа на родину было транспортировано 40 граждан Казахстана, находящихся в критическом состоянии. Все медицинские транспортировки из стран ближнего и дальнего зарубежья были осуществлены за счет средств республиканского бюджета.

Фото: 1news.zp.ua