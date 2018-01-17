Казахстан и США заключили ряд коммерческих контрактов и документов

16 января 2018 года президент Дональд Трамп принял президента Нурсултана Назарбаева в Белом доме. Визит укрепил тесные коммерческие и торговые связи между Казахстаном и США, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и активизирует экономический рост в обеих странах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Н.Назарбаев отметил, что эти усилия важны для достижения Казахстаном цели по вхождению в 30-ку наиболее развитых глобальных экономик мира к 2050 году. В ходе визита был заключен ряд коммерческих контрактов и документов, включая новые соглашения между компаниями «Boeing», «GETransportation»,«GEDigital», «Chevron»,«Эйр Астана», «КТЖ», «СКАТ» и ФНБ «Самрук-Казына» по приобретению американских продуктов и услуг на сумму более 2,5 млрд. долларов США.

Ключевые моменты этого экономического сотрудничества включают:

Региональная торговля и экономическое развитие

Межправительственное сотрудничество. Казахстан и США продолжают сотрудничать по имплементации обязательств ВТО, решению имеющихся споров, улучшению казахстанского инвестиционного климата и наращиванию двусторонних инвестиций. Две страны недавно заключили аэронавигационное соглашение, которое укрепит двусторонние связи путем упрощения визитов старших должностных лиц США и Казахстана.

Содействие региональной торговле. Казахстан и США сотрудничают в сфере Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (ТИФА) в Центральной Азии, которое способствует расширению торговли в регионе.

Казахстан продемонстрировал лидерство в торговых вопросах, организовав 12 декабря 2017 г. в Алматы встречу в центрально-азиатском формате ТИФА. В ходе этой встречи Казахстан и США договорились учредить новую региональную Рабочую группу по защите прав интеллектуальной собственности в целях продвижения торговли и инноваций.

В октябре 2017 года Казахстан совместно с Агентством США по международному развитию провел седьмой Центрально-азиатский торговый форум в Алматы при участии более 1100 официальных представителей, предпринимателей, доноров, отраслевых лидеров из не менее 15 стран. Это способствовало подписанию меморандумов о намерении провести в будущем торговые сделки на сумму более 25 млн. долларов США.

Двусторонняя торговля. В 2016 году объем двустороннего товарооборота достиг 1,9 млрд. долларов США. Обе страны привержены дальнейшему расширению торговых отношений. США приветствуют интерес Казахстана к работе над двусторонним соглашением о гражданской авиации. Это соглашение усилит экономические связи и будет способствовать росту деловых контактов, поощряя доступные, удобные и эффективные услуги для авиапассажиров.

Торговля коммерческими воздушными судами. В ходе визита оба лидера приветствовали отдельные сделки между «Boeing» и казахстанскими авиалиниями на общую сумму 1,3 млрд. долларов США, поддерживающие открытие 7,1 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в США. В частности, компания «SCAT Airlines» заказала шесть самолетов модели «Boeing-737 MAX 8». С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года, эти воздушные суда станут первыми моделями «737 MAX», находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии, расширяя региональную и международную сеть компании «SCAT». Кроме того, национальная авиакомпания Казахстана «Эйр Астана» подтвердила свою приверженность, в соответствии с условиями существующего контракта, приобрести три самолета «787 Дримлайнер» с запланированной поставкой в 2021 году.

Железные дороги. Компания «Дженерал Электрик» (GE) и компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) заключили две новые стратегические инициативы, оцениваемые на сумму почти 900 млн. долларов США, которые будут поддерживать либо создадут 3,5 тыс. рабочих мест в США. Компания «Дженерал Электрик Транспортейшн» разработает и произведет до 300 сцепных локомотивов для «КТЖ», поставка которых начнется в 2019 г. «Дженерал Электрик Транспортейшн» также подписала 18-летнее соглашение о предоставлении услуг в целях обслуживания и поддержки 175 имеющихся у «КТЖ» пассажирских локомотивов «Дженерал Электрик Эво», начиная с 2018 года. Сделка включит в себя расширение основного железнодорожного производства КТЖ в Астане.

Сельское хозяйство. США и Казахстан признают важность развития торговых отношений в сфере сельского хозяйства и продолжат изучение возможностей для расширения сотрудничества, в том числе в рамках совместных сельскохозяйственных исследований. Совместная исследовательская работа помогает обеим странам работать над достижением безопасного и широкого продовольственного обеспечения.

Развитие Афганистана. США и Казахстан поддерживают достижение устойчивой стабильности и процветания в Афганистане путем оказания политической поддержки, увеличения региональной торговли и экономического развития. Казахстан объявил о завершении специальной учебной программы для гражданских лиц Афганистана и предложил продолжить обучать специалистов этой страны в казахстанских учреждениях.

Цифровая инфраструктура. «GE Digital» и ФНБ «Самрук-Казына» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, нацеленное на ускорение цифровой эволюции портфеля индустриальных компаний Фонда. Соглашение демонстрирует прогресс компаний в создании устойчивой цифровой экосистемы в Казахстане и предусматривает совместную оценку цифровых разрешений «GE», основанных на платформе «Predix».

Лидерство в исследовании космоса. Соединенные Штаты с признательностью отмечают то, что Казахстан является пунктом отправления и безопасного возвращения американских космонавтов, работающих на Международной космической станции. США предлагают Казахстану участвовать во 2-м Международном форуме по вопросам исследования космоса 3 марта 2018 года в Японии. Казахстан и США изучат возможность сотрудничества в применении космических технологий для оценки угроз окружающей среде и природе в рамках Международной хартии, которая нацелена на предоставление унифицированной системы получения и передачи космических данных странам, затронутым природными или антропогенными катастрофами.

Здравоохранение. США и Казахстан развивают услуги в области здравоохранения в РК через сотрудничество с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Медицинский центр Университета Питтсбурга (UPMC) также сотрудничает с Назарбаев Университетом по созданию онкологического центра мирового класса, который будет обслуживать граждан Казахстана и всей Центральной Азии.

Фармацевтика. Компания «Pfizer» подписала Меморандум о взаимопонимании с Казахстаном относительно возможной реализации проекта по локализации производства вторичной упаковки высокотехнологичной медицинской продукции. В случае положительного решения, проект может включать меры по совершенствованию системы холодовой цепи для транспортировки и хранения лекарственных препаратов в Казахстане.

Казахстан и энергия будущего

Международная выставка «ЭКСПО-2017». Казахстан провел выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, продемонстрировав лидерство в инновациях в энергетической сфере под лозунгом «Энергия будущего». Площадка ЭКСПО будет предоставлена для Международного финансового центра «Астана» и Парка инновационных технологий.

Стратегический энергетический диалог. В 2017 году Соединенные Штаты и Казахстан повысили двустороннее энергетическое партнерство до уровня Стратегического энергетического диалога. Практические обсуждения в рамках диалога начнутся в 2018 году. Этот расширенный формат создает основу для сотрудничества в сфере развития мирной атомной промышленности, технологий по улавливанию, хранению и утилизации углерода, устойчивости энергосетей, а также в сфере ядерной безопасности и нераспространения.

Экспорт нефти и газа и инвестиции. Компании «Шеврон» и «ЭксонМобил» вошли на казахстанский рынок в 1993 году, став первыми крупными нефтяными компаниями, инвестировавшими в новую независимую страну.

«Шеврон» подписал знаковый контракт сроком на 40 лет по разработке крупного месторождения «Тенгиз», и за прошедшие годы компания вложила десятки миллиардов долларов США в производство нефти и газа в Казахстане, создавая тысячи рабочих мест, внедряя технологии мирового класса и передовую практику в энергетическом секторе страны.

«Шеврон» подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики РК по использованию реинвестиционных фондов на сумму 251 млн. долларов США для финансирования прибыльных проектов в Казахстане.

С общим объемом инвестиций более 20,2 млрд. долларов США «ЭксонМобил» активно занимается разведкой, разработкой, производством и транспортировкой нефти и газа.

АО «Тенгизшевройл» (ТШО) - совместное предприятие с участием компаний «КазМунайГаз», «Шеврон», «ЭксонМобил» и «ЛукАрко» - осуществило прямые финансовые выплаты в размере более 124 млрд. долларов США казахстанским субъектам и в настоящее время оно реализует проект по расширению производства на сумму 36,8 млрд. долларов США.

Проект в рамках «Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию» (СРПСК) - это крупнейший в Казахстане проект прямых иностранных инвестиций, создающий рабочие места и возможности для бизнеса в регионах. Стоимость реализации проекта «Фаза 1» на месторождении «Кашаган» составила около 55 млрд. долларов США, а с 2004 года объем продаж товаров, работ и услуг составил более 13,3 млрд. долларов США. Проект будет работать на протяжении десятилетий, а его акционеры, в том числе «ЭксонМобил», ожидают, что Правительству Казахстана в качестве прямого дохода поступят миллиарды долларов США.

«Шеврон» и «ЭксонМобил» внесли вклад в развитие экономики Казахстана путем участия в «Каспийском трубопроводном консорциуме» (КТК). В 2017 году КТК завершил казахстанскую часть проекта по расширению нефтепровода, что может увеличить его общую пропускную способность до 1,4 млн. баррелей в день. Система трубопроводов представляет собой наиболее привлекательный вариант экспорта казахстанской нефти из месторождений «Тенгиз» и «Кашаган».

Атомная энергетика. Казахстан и Соединенные Штаты привержены сотрудничеству по продвижению безопасной атомной энергетики.

Казахстан является лидирующим поставщиком урана, произведя более 24 тыс. тонн ядерного топлива в 2016 году.

В 2017 году Казахстан открыл Банк низкообогащенного урана (БНОУ) при партнерстве с Соединенными Штатами. БНОУ предоставляет надежный источник топлива для стран, переходящих к чистой атомной энергии, и снижает риск распространения технологий обогащения.

Модернизация региональной энергетической системы. Казахстан и Соединенные Штаты согласились изучить технологии и проекты для реинтеграции региональной энергетической системы Центральной Азии и повышения энергетической безопасности, улучшения экономической стабильности и содействия коммерческим инвестициям.

«Энергия будущего» - региональная мера в рамках Совместной декларации о партнерстве пяти стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки (С5+1) 2015 года, которая помогает поддерживать переход региона к климатически устойчивым экономикам с низким объемом выбросов в атмосферу.

Программа «Энергия будущего» поддерживает проекты в сфере возобновляемой энергетики, которые повышают энергоэффективность в Казахстане, при этом улучшая возможность определять и достигать более амбициозных целей по снижению выбросов парниковых газов.

Укрепление человеческого капитала

Визовая программа. В 2015 году Казахстан инициировал краткосрочную программу безвизового въезда для граждан США, а Соединенные Штаты начали выдавать 10-летние деловые и туристические визы гражданам Казахстана. Эти визовые режимы способствовали росту поездок в обе страны, открывая новые возможности для бизнеса, инвестиций и туризма.

Путешествия. Сегодня в Соединенных Штатах пребывают почти 26 тыс. казахстанских граждан, а в Казахстане проживают более 5 тыс. граждан США. В прошлом году Правительство Соединенных Штатов выдало гражданам Казахстана около 18 тыс. виз, что способствовало многочисленным визитам в Соединенные Штаты.

Образование. Соединенные Штаты выразили готовность оказать содействие Правительству Казахстана по созданию трехъязычного общества до 2050 года. Соединенные Штаты обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка в Казахстане. В 2017 году более 2800 казахстанских преподавателей английского языка приняли участие в интернет-семинарах по повышению квалификации.

В 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана.

Программа «Микростипендий для доступа к английскому языку» помогла 480 молодым учащимся из неблагополучных семей посещать занятия после школы и заниматься в учебных летних лагерях.

Соединенные Штаты финансируют программу «Английский для журналистов», которая улучшит профессиональную квалификацию 230 казахстанских журналистов.

Программа «Болашақ». В 1993 году Казахстан дал старт программе президентских стипендий «Болашақ» для обучения за рубежом. «Болашақ», что означает «будущее» на казахском языке, является свидетельством того, какое важное значение придает Казахстан обучению своей молодежи в лучших университетах мира.

Программа «Болашақ» - это всемирно признанная стипендия, которая выплачивается студентам из Казахстана для обучения в зарубежных вузах.

Соединенные Штаты сотрудничают с программой «Болашақ» для содействия в процессе отбора стипендиатов и в расширении количества университетов США, участвующих в данной программе.

С момента образования данной программы в 1993 году, более 12,5 тыс. казахстанских студентов получили стипендию «Болашақ», 2315 из которых завершили учебу в Соединенных Штатах. По окончанию учебы стипендиаты «Болашақ» возвращаются на работу в Казахстан на срок не менее пяти лет. В настоящее время в вузах США обучаются 358 стипендиатов «Болашак».