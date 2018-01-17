Токаев: Назарбаев был принят в США с подчеркнутой любезностью

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу визита Нурсултана Назарбаева в США, передает Zakon.kz.

"Президент Н. Назарбаев был принят в Вашингтоне с подчеркнутой любезностью и назван Д. Трампом лидером, «пользующимся огромным уважением». Адекватная оценка личности лидера Казахстана, имеющего несомненные заслуги в своей стране и в международном сообществе", - написал он в своем Twitter.

Спикер Сената также подчеркнул, что переговоры президента Н. Назарбаева в Белом доме показали схожесть позиций Казахстана и США к вопросам развития двустороннего сотрудничества и международной ситуации.

"Трамп назвал Казахстан партнером по денуклеаризации Корейского полуострова. Исторически важный визит!" - отметил он.

Фото: kagro.kz

Все новости по теме читайте здесь.