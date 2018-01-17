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Около 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики

17 января 2018, 12:23

Задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании).

Порядка 500 туристов из России не могут вернуться на родину из-за имеющегося долга авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун, сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

"Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании "Россия", пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сказала консул.

Сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока данных о вылете самолета нет.

Фото: Vesti.Ru


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