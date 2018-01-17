Нигматулин принял посла Чехии

Сегодня в Мажилисе Спикер Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Казахстане Элишку Жигову, сообщает Zakon.kz.



Н.Нигматулин акцентировал внимание дипломата на основных задачах, поставленных Президентом Казахстана в январском Послании, подчеркнув при этом заинтересованность нашей страны в укреплении двустороннего сотрудничества в области технологий и инноваций. Как отметил Спикер Мажилиса, в Чехии имеется хорошая база и опыт по законодательной поддержке развития этих сфер.

Собеседники констатировали, что за годы дипломатических отношений, 25-летие установления которых отмечается в этом году, налажен доверительный политический диалог и эффективное партнерство во всех сферах.

Подчеркнув, что Чехия – один из важнейших стратегических партнеров Казахстана в регионе Центральной и Восточной Европы, Н.Нигматулин отметил, что наша страна намерена укреплять взаимодействие с Чехией не только на двусторонней основе, но и на международной арене путем проведения взаимных консультаций, взаимной поддержки инициатив и позиций.