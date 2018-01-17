Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости в 2017 году
В 2017 году цены на аренду коммерческой недвижимости повысились на 0,2%, аренда производственных помещений стала дороже на 1,5%, ресторанов и пунктов общественного питания - дешевле на 0,9%.
|
Индекс цен на аренду коммерческой недвижимости
|
в процентах
|
|
Декабрь 2017г. к
|
Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
IV квартал 2017 г. к
|
ноябрю 2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
III кварталу 2017 г.
|
IV кварталу 2016 г.
|
Аренда коммерческой недвижимости
|
100,1
|
100,2
|
101,3
|
100,4
|
100,0
|
100,2
|
Помещения административно-офисного назначения
|
100,0
|
100,7
|
101,8
|
100,6
|
100,1
|
100,7
|
Торговые помещения
|
100,1
|
100,2
|
101,4
|
100,6
|
99,8
|
100,1
|
Рестораны и пункты общественного питания
|
100,0
|
99,1
|
100,7
|
99,7
|
100,2
|
99,3
|
Пункты бытового обслуживания, сервиса
|
100,0
|
99,6
|
98,8
|
99,5
|
100,1
|
99,5
|
Складские помещения
|
100,0
|
100,3
|
101,2
|
100,6
|
99,9
|
100,3
|
Производственные помещения
|
101,5
|
101,5
|
103,1
|
100,9
|
100,0
|
100,4
|
Паркинги
|
99,7
|
100,1
|
95,0
|
96,2
|
99,9
|
100,3
В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года наибольший прирост цен отмечен на аренду промышленных баз на 2,4%, столовых - на 2,1%, кафе - на 1,3%, аптек - на 1,2%. Цены на аренду ресторанов стали ниже на 1,8%, химчисток и прачечных - на 1,4%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и автомоек - по 1,1%.
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