Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости в 2017 году

В 2017 году цены на аренду коммерческой недвижимости повысились на 0,2%, аренда производственных помещений стала дороже на 1,5%, ресторанов и пунктов общественного питания - дешевле на 0,9%.

Индекс цен на аренду коммерческой недвижимости в процентах Декабрь 2017г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. IV квартал 2017 г. к ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. III кварталу 2017 г. IV кварталу 2016 г. Аренда коммерческой недвижимости 100,1 100,2 101,3 100,4 100,0 100,2 Помещения административно-офисного назначения 100,0 100,7 101,8 100,6 100,1 100,7 Торговые помещения 100,1 100,2 101,4 100,6 99,8 100,1 Рестораны и пункты общественного питания 100,0 99,1 100,7 99,7 100,2 99,3 Пункты бытового обслуживания, сервиса 100,0 99,6 98,8 99,5 100,1 99,5 Складские помещения 100,0 100,3 101,2 100,6 99,9 100,3 Производственные помещения 101,5 101,5 103,1 100,9 100,0 100,4 Паркинги 99,7 100,1 95,0 96,2 99,9 100,3

В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года наибольший прирост цен отмечен на аренду промышленных баз на 2,4%, столовых - на 2,1%, кафе - на 1,3%, аптек - на 1,2%. Цены на аренду ресторанов стали ниже на 1,8%, химчисток и прачечных - на 1,4%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и автомоек - по 1,1%.