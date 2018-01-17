Арестовать имущество "Азия Кредит Банк" просят адвокаты экс-главы ЕНПФ

Адвокаты просят наложить арест на 5,6 млрд тенге, утверждая, что эти деньги принадлежат ЕНПФ и присвоены АО "Азия Кредит Банк".

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается рассмотрение дела о хищении средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент BNews.kz.

Перед началом допроса свидетелей защита экс-главы ЕНПФ Руслана Ерденаева озвучила ходатайство в отношении АО "Азия Кредит Банк". Как утверждают правозащитники и подсудимый, ТОО "Бузгул Аурум" приняли неправомерное решение об использовании собственных средств для обеспечения потребительского кредита Кенжебаева (учредителя ТОО "Бузгул Аурум" - прим. ред.). В свою очередь, "Азия Кредит банк" с нарушением кредитной политики банка 14 октября 2016 года незаконно принял в заклад собственные активы ЕНПФ в размере 5 млрд тенге.

Так, сторона защиты ходатайствовала о наложении ареста на имущество АО "Азия Кредит банк" в размере 5 млрд 582 млн 191 тысяч 780 тенге.

"24 ноября 2016 года с целью присвоения собственных активов ЕНПФ в размере 5 млрд тенге АО "Азия Кредит Банк" при наступлении выплат основного долга противоправно по надуманным основаниям из-за незначительной просрочки оплаты вознаграждения в размере 900 тысяч тенге произвело внесудебные досрочные взыскания из залоговых 5 млрд тенге. В результате присвоения собственных активов ЕНПФ АО "Азия Кредит Банк" 24 ноября 2016 года по настоящее время неправомерно пользуется денежными средствами ЕНПФ в размере 5 млрд тенге. Поэтому, в соответствии со статьей 353 ГК РК ( Ответственность за неправомерное пользование чужими деньгами - прим. ред.) банк обязан выплатить фонду неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Нацбанка", - заявил Руслан Ерденаев.

Таким образом, по словам подсудимого, сумма неустойки за неправомерное использование АО "Азия Кредит Банк» собственных активов ЕНПФ составила 582 млн 191 тысяч 780 тенге

"По факту хищения АО "Азия Кредит Банк" денежных средств АО "ЕНПФ" в размере 5 млрд тенге и неправомерное использование его активами прошу сменить участников постановления в адрес прокуратуры города Алматы в отношении сотрудников АО "Азия Кредит Банк" о фактах о присвоения денежных средств в размере 5 млрд тенге, в обеспечении возвратности присвоенных активов АО "ЕНПФ" и причитающихся в связи с этим неустоек наложить арест на имущество АО "Азия Кредит банка" в размере 5 млрд 582 млн 191 тыс 780 тенге", - заявил ходатайство подсудимый экс-глава ЕНПФ Ерденаев.

Судья Мартпек Какимжанов ходатайство оставил на рассмотрение до конца рабочего дня.

Напомним, суд по делу экс-главы ЕНПФ Руслана Ерденаева начался 15 ноября 2017 года. Во время предварительных слушаний адвокат Ерденаева Александр Блок отметил, что его подзащитный признал свою вину.

На скамье подсудимых - главный фигурант, экс-председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев и еще пятеро человек: его заместитель Дабыр Медетбеков, начальник управления рисков ЕНПФ Бахтов, учредитель ТОО "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев и директор данного ТОО Азат Найзагарин, а также общий знакомый Кенжебаева и Медетбекова - заместитель директора ТОО "МегаТрансАзия" Талгас Туртаев. Им инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 189 части 4 пункта 2 УК РК "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества". Руслана Ерденаева обвиняют по части 4 статьи 189 УК РК "Растрата имущества" и части 4 статьи 366 УК РК "Получение взятки".

Как гласит гособвинение, в результате сделки между ЕНПФ и "Бузгул Аурум" на покупку 500 тысяч облигаций ТОО "Бузгул Аурум" на общую сумму 5 млрд тенге государству причинен ущерб в аналогичном размере, так как за заключение данной сделки руководители ТОО "Бузгул Аурум" дали руководству ЕНПФ взятку в особо крупном размере - 700 тысяч долларов.

Фото с сайта bnews.kz