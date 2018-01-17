Дочь Трампа надела маленькое сексуальное платье для роли подружки невесты

Свадьба в Лас-Вегасе прошла без особых церемоний и с минимальным числом гостей.

Тиффани Трамп сыграла роль подружки невесты на свадьбе своих друзей — Питера Кэри Питерсона и Квентины Эсми Браун. Свадьба в Лас-Вегасе прошла без особых церемоний и с минимальным числом гостей, сообщает Life.ru.

Видео, на котором 24-летняя Тиффани разбрасывала цветы по ковровой дорожке, стало вирусным в соцсетях. Девушку запечатлел её лучший друг Питер Брант — младший — сын супермодели Стефани Сеймур и магната Питера Бранта. На видео Трамп с счастливой улыбкой идёт к алтарю навстречу будущим супругам.

Питер Кэри Питерсон — внук миллиардера и бывшего министра экономики США Пита Питерсона. Его невеста — дочь покойного магната по недвижимости Гарри Джо Брауна — младшего.

Кэри и Квентин сообщили журналистам, что решили пожениться в Лас-Вегасе не из-за того, что были пьяны или решили пошутить. Пара считает, что шумные свадьбы не имеют значения, ведь сколько сейчас супругов разводятся. Молодожёны просто хотели быть вместе и решили, что праздник в Лас-Вегасе в кругу друзей будет самым лучшим.

Во время мероприятия Тиффани с радостью позировала перед объективами камер.