Песков о здоровье Путина: Может дать фору многим

Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и может дать фору многим. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщают Vesti.ru.

Так он ответил на вопрос, не собирается ли Путин пройти медицинское обследование, подобное тому, что прошел американский лидер Дональд Трамп, и предоставить отчет. Как сообщает "Интерфакс", Песков сказал, что ему "неизвестно о том, что такие форматы готовятся".

"В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", — отметил пресс-секретарь президента.

Президент США Дональд Трамп прошел физические и психические тесты. Как говорится в ежегодном отчете врача Белого дома, он находится в отличной форме и пригоден для выполнения своей работы. Единственная рекомендация — сесть на диету, так как он набрал несколько лишних килограммов.

Фото: Vietnews.ru