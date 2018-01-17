Защита права интеллектуальной собственности

Защита интеллектуальной собственности активно развивается в последние 200-250 лет, особенно в промышленно развитых странах Запада. Это связано с тем, что ряд изобретений позволил некоторым странам, фирмам, корпорациям стать мировыми лидерами в производстве той или иной продукции. Поэтому все развитые государства вкладывают большие средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Основными поборниками прав интеллектуальной собственности являются Соединенные Штаты Америки, страны Европы и Япония, на которые приходится практически 80 процентов всех выданных в мире патентов. В Японии на 1 млн. населения этой страны приходится до 1000 изобретений в год, в США - в два раза меньше. Количество патентов, выданных в США за год, превышает 150 тысяч.

Политика нашей страны в настоящее время принципиально ориентирована на поддержку отечественного производителя. Вероятно это увеличит стимул казахстанского ученого на создание новых, прогрессивных изобретений с учетом специфики нашего рынка.

В отличие от обычных товаров результаты научных исследований и открытий в виде объектов интеллектуальной собственности очень уязвимы. Без государственной охраны они легко могут быть присвоены. Современные возможности информационных технологий только увеличивают эти риски. Экономические и иные выгоды от интеллектуального потенциала создателю обеспечивается лишь тогда, когда интелеектуальный продукт надежно защищен. Ценность правовой системы определяется тем, какая роль отводится личности, как охраняются и обеспечиваются ее интересы, какими правами она наделена и каковы гарантии этих прав.

В Республике Казахстан за последние годы приняты важные нормативно-правовые акты в области охраны интеллектуальной собственности: Гражданский кодекс (Раздел 5 полностью посвящен праву интеллектуальной собственности), Патентный закон, Закон «Об авторском праве и смежных правах» и другие.

В целях проверки исполнения законодательства в сфере интеллектуальной собственности проводятся проверки компетентных государственных органов. Для проверок хозяйствующих субъектов, использующих объекты интеллектуальной собственности, выработана методика таких проверок госорганами и, что особенно важно, методические рекомендации, определяющие ущерб, причиненный правообладателю при нарушении его прав. Правоохранительные органы принимают активное участие в защите прав авторов.

Вместе с тем, очевидно, что наиболее заинтересованным лицом в защите своих прав является сам автор изобретения или проирзведения.

Право авторства представляет собой право личности признаваться автором произведения, изобретения и требовать такого признания от всех других лиц. С авторами и соавторами объекта интеллектуальной собственности связаны все личные неимущественные и имущественные права по поводу данного объекта.

В случае нарушения права интеллектуальной собственности лицо, чье право нарушено, вправе предъявить обязательственный или деликтный иски.

За защитой этих прав их обладатели могут обратиться в суд, они вправе требовать признания своих прав, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возмещения причиненных убытков, а также принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав.

Среди объектов права интеллектуальной собственности Гражданский кодекс Республики Казахстан (ст. 961) выделяет две группы: 1) результаты интеллектуальной творческой деятельности, 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.

К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся такие продукты творческого труда как произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау) и другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.

К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся: фирменные наименования; товарные знаки (знаки обслуживания); наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров; другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и законодательными актами РК.

Одним из главных личных неимущественных прав, возникающих у создателей всех результатов интеллектуальной творческой деятельности, является право авторства, от него производны все остальные права субъекта права интеллектуальной собственности - неимущественные и имущественные. В первую очередь, нарушение права авторства влечет помимо всего прочего и невозможность получения автором вознаграждения за свой труд.

На вторую группу объектов интеллектуальной собственности - средства индивидуализации участников гражданского оборота (работ, услуг) личные неимущественные права не распространяется вообще.

Нетрудно заметить, что непременным условием создания объектов интеллектуальной собственности, являющихся результатом интеллектуального творческого труда, является наличие творческого элемента, тем самым элемент творчества необходим для наделения правом авторства.

Некоторые могут возразить, что признак творческого характера присущ и товарному знаку. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации (ст. 5 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Эти обозначения несомненно можно отнести к произведениям изобразительного искусства, однако охраняться они будут нормами об авторском праве, а не нормами об охране товарных знаков. Исходя из того, что основным назначением товарных знаков является «различительная (отличительная) способность», способность служить средством индивидуализации участников гражданского оборота, законодатель не закрепляет за его автором никаких прав на созданный им товарный знак. У автора возникает право авторства лишь на эскиз созданного им товарного знака, на произведение изобразительного искусства.

В силу неразрывной связи с личностью, право авторства является специфическим правом, принадлежащим только действительному создателю объекта интеллектуальной собственности. Однако наследники автора вправе осуществлять защиту указанного правомочия. В случае присвоения авторства умершего автора третьим лицом они могут возбудить иск о его признании. Кроме того, наследники должны быть привлечены к рассмотрению любого спора, касающегося авторства умершего лица.

Для права авторства характерно неотчуждаемость и непередаваемость, бессрочность действия и охраны. Именно личный характер рассматриваемых прав обусловливает их неотчуждаемость и непередаваемость от самого обладателя; оно не может быть передано в части или целом другому лицу как физическому, так и юридическому по какому-либо основанию, в том числе по договору или по наследству. Сказанное позволяет сделать вывод, что какие бы то ни было соглашения об отказе от авторства или его передачи другому лицу следует признавать недействительными с момента их совершения.

Право авторства не может быть объектом взыскания, что также является следствием неотчуждаемого характера этих прав. Налагать арест и возбуждать иск можно лишь в отношении имущественных прав автора. «Действительно, если на произведение искусства может быть наложен арест как на имущество или на вознаграждение от его использования, то кредитор, требующий наложения ареста, не вправе претендовать на элементы морального права, позволяющие ему заменить собой автора...» (Р. Дюма. Литературная и художественная собственность).

Изложенные выше касается личных неимущественных прав автора.

Защита исключительных (имущественных) прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется способами, предусмотренными статьей 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия автора, указания автора и выплаты вознаграждения является нарушением прав автора и иных правообладателей.

Судья Алматинского районного суда

города Астаны Тагажаева Айгуль Булатовна