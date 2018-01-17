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В США упал метеорит

17 января 2018, 17:00

Он упал в восьми километрах от поселка Нью-Хейвен и вызвал землетрясение магнитудой 2,0.

Вблизи города Детройт, штат Мичиган, упал метеорит, сообщила Национальная метеорологическая служба США в Twitter. Явление зафиксировали камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы, сообщает Lenta.ru

«После изучения данных, Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и хлопок были вызваны не громом или молнией, а, вероятнее всего, метеоритом. Мы продолжаем следить за информацией от астрономических агентств для официального подтверждения», — говорится в посте ведомства.

В Геологической службе США также подтвердили факт падения метеорита. Уточняется, что он упал в восьми километрах от поселка Нью-Хейвен и вызвал землетрясение магнитудой 2,0. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.


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