Воздух в столице Кыргызстана оказался вдвое грязнее пекинского
Согласно исследованиям, воздух в Бишкеке в два раза грязнее, чем в Пекине.
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил мобилизовать все ресурсы госорганов для решения проблемы с загрязнением воздуха в Бишкеке, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее экоактивисты установили современные датчики загрязнения воздуха в разных частях города.
Устройства призваны "мониторить" воздух на наличие твердых частиц. Экологи получили первые данные с этих датчиков. Исследования показали, что воздух в Бишкеке в 2 раза грязнее, чем в Пекине, который является одним из самых загрязненных мегаполисов планеты.
Исаков провел совещание по разработке комплексного плана действий для улучшения экологической ситуации в городе.
"Мы должны минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу путем ужесточения контроля и выработки четких стандартов по данному вопросу. Он касается здоровья наших граждан и должен решаться на самом высоком государственном уровне. Мы должны мобилизовать все ресурсы, чтобы сделать большой рывок в этой части", — подчеркнул премьер.
Директор Госинспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков сообщил, что наиболее интенсивным источником загрязнения воздуха в городе являются автомобили. Он отметил, что приблизительно 16 из 20 автомашин превышают нормы выброса вредных веществ в атмосферу.
По его словам, частные бани в столице и пригороде Бишкека "оказывают значительное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха в столице".
Председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев сообщил, что сейчас власти ищут компанию, которая определит, насколько сильно ТЭЦ загрязняет воздух.
Отмечается, что ежегодно в атмосферу над Бишкеком выбрасывается около 240 тысяч тонн грязных веществ, из них 180 тысяч тонн приходится на автомобили.
Исаков поручил минимизировать выбросы вредных веществ котельными и постепенно перевести их с твердого топлива на альтернативное.
На совещании говорили о необходимости введения технического осмотра для автомобилей без коррупционных рисков. Исаков считает, что это поможет решить экологические проблемы Бишкека. Он поручил создать рабочую группу из чиновников и представителей гражданского общества, чтобы улучшить ситуацию.
Премьер поручил Нацэнергохолдингу рассмотреть возможность установки современных очистительных фильтров и применения передовых технологий на оставшихся дымовых трубах ТЭЦ. Исаков заявил, что теперь госорганы должны изменить законодательство по контролю норм выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Мэрии Бишкека поручено разработать концептуальный проект озеленения столицы.
Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: Расфокус
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