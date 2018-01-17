Нурлан Ногаев: Работа в сфере ЖКХ должна быть системной, без сбоев и ошибок

Нурлан Ногаев провел кустовое совещание по вопросам прохождения отопительного сезона в регионе.

Сегодня, 17 января, в ходе рабочего визита в Жылыойский район, аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел кустовое совещание по вопросам прохождения отопительного сезона в регионе, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе визита аким области ознакомился с рядом объектов Жылыойского района.

В 2017 году в районе было зарегистрировано 7367 субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами 16 843 человека.

В 2017-2018 учебном году 7835 учеников 1-4 классов, а также 900 детей из малообеспеченных семей Жылыойского района были обеспечены бесплатным горячим питанием.

В районе действует 1 сельскохозяйственное ТОО и 240 крестьянских хозяйств.

В крупных торговых точках регулярно проводится мониторинг цен на 19 социально значимых продуктов питания.

Также глава региона посетил строительство центра оперативного управления, которое началось в июне 2017 года, объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году, что благотворно повлияет на улучшение криминогенной обстановки в г. Кульсары.

Помимо этого, в ходе рабочего визита в Жылыойский район аким области провел кустовое совещание, касающееся вопросов ЖКХ и отопительного сезона 2017-2018.

Как доложил в своем докладе руководитель управления энергетики и ЖКХ Жумабай Карагаев, в области 396 объектов образования, 158 здравоохранения, 281 социальных и 1064 жилых многоквартирных домов, мощностью до 100 Гкал/час, 1183 отопительных котлов, 519,7 км тепловых сетей, 3223,1 километров сетей водоснабжения,436,5 канализационных сетей, были подготовлены к отопительному сезону.

Нурлан Ногаев в свою очередь отметил необходимость усиления контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Работа в отрасли жилищно-коммунального хозяйства должна быть системной и работать как часы, без сбоев и ошибок, - подчеркнул глава региона. - Сейчас там есть над чем работать. После окончания нынешнего отопительного сезона нам нужно подготовиться к следующему году. Отопительный сезон должен проходить без эксцессов, я предупреждаю об этом всех ответственных лиц.

Помимо этого, в ходе визита аким области провел прием граждан в районном филиале партии "Нур Отан", а также участвовал в отчетной встрече акима Жылыойского района Алимухаммеда Куттымуратулы перед населением.

По итогам визита Нурлан Ногаев дал подчиненным ряд конкретных поручений касающихся социально-экономического развития региона.