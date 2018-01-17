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"Вот ты наглый". Песец подкрался к рыбаку и украл его улов

17 января 2018, 21:27

Песца отогнать от рыбы не удалось.

Рыбаку удалось снять на видео хитрого песца, который украл его улов, пишет РИА Новости

Животное долго бродило возле лунки, не решаясь схватить мойву. Пытаясь отогнать песца, мужчина периодически покрикивал: "Лунка моя, рыба моя".

Однако стойкости рыбака хватило ненадолго, потому что в итоге он рассмеялся и разрешил животному съесть рыбу. Песец тут же схватил еду.

"Молодец, считай, что выкопал", — похвалил мужчина.


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