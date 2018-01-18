Совбез ООН подвел итоги организованной Казахстаном миссии в Афганистан

Это была первая подобная миссия в страну с 2010 года.

Совет Безопасности ООН подвел в среду итоги первого с 2010 года визита делегации СБ в Афганистан, выразив обеспокоенность сохраняющейся террористической угрозой в стране. Поездка была организована Казахстаном в качестве председателя Совбеза в январе, сообщает ТАСС.

Как заявил журналистам постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, члены СБ пробыли в Афганистане с 13 по 15 января.

"Это была первая подобная миссия в страну с 2010 года. Казахстан организовал эту поездку, чтобы дать членам Совета Безопасности возможность ознакомиться с тем, как правительство Афганистана при поддержке международного сообщества поддерживает мир и безопасность в стране", - сказал дипломат.

По его словам, делегация СБ ООН провела "очень плодотворные встречи" с афганскими официальными лицами, включая президента Ашрафа Гани, ключевых министров и представителей политических партий, побеседовала с сотрудниками неправительственных и общественных организаций, а также руководством Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и командованием операции НАТО "Решительная поддержка". Эти встречи, отметил Умаров, сформировали у членов Совбеза "всеобъемлющее и углубленное" понимание текущей политической, социальной и экономической ситуации в стране, а также положения в области безопасности и прав человека.

"В ходе визита члены Совета Безопасности с обеспокоенностью отметили сохраняющуюся небезопасность, в особенности в свете усиления террористической деятельности на севере и востоке Афганистана, а также перегруппировку иностранных террористов, прибывающих из Сирии и Ирака. Мы призвали к активизации процесса примирения, понимая, что военного решения не будет достаточно без политического процесса", - заявил постпред Казахстана.

По его словам, в Совбезе подчеркнули важность проведения выборов в запланированные сроки, а также лучшей координации международной помощи Афганистану.

Фото: ТАСС