Н.Назарбаев провел встречи с главами крупных американских компаний

Глава государства также отметил, что МФЦА выстроил сотрудничество с американской биржей Nasdaq и Шанхайской фондовой биржей.

Н.Назарбаев встретился с президентом компании «GoldmanSachs» Харви Шварцем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Международного финансового центра «Астана» и компании «GoldmanSachs».

Нурсултан Назарбаев рассказал о результатах проведенной работы по запуску международного финансового центра.

- На сегодняшний день приняты все правовые условия. Создан суд на базе английского права. Созданы все необходимые преференции для участников, включая визы и налоговые льготы, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что МФЦА выстроил сотрудничество с американской биржей Nasdaq и Шанхайской фондовой биржей.

Также, Глава государства переговорил с главным исполнительным директором компании «ExxonMobil» Дарреном Вудсом

В ходе встречи Президент Казахстана особо подчеркнул сложившееся экономическое партнерство между Казахстаном и компанией «ExxonMobil» в нефтегазовой отрасли.

Глава государства отметил участие компании в проектах по разработке нефтегазовых месторождений Тенгиз и Кашаган.

В свою очередь Д.Вудс поздравил Нурсултана Назарбаева с началом председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН и успешным проведением переговоров с Президентом США Д.Трампом.

Фото: Акорда