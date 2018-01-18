Назарбаев встретился с вице-президентом США

В среду, 17 января, в столице США Вашингтоне состоялась встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Во время беседы Назарбаев и Пенс отметили важность укрепления и дальнейшего расширения политических и экономических отношений между Казахстаном и США.

В своем твиттер-аккаунте накануне Пенс писал: «Плодотворная встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Белом доме. Завтра я встречусь с президентом Назарбаевым в резиденции вице-президента для обсуждения стратегии по Южной Азии и нашего дальнейшего экономического сотрудничества».