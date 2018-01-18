Казахстанцы будут летать на новейших самолетах «Boeing»

Авиакомпании Казахстана подтвердили намерения о закупке пассажирских самолетов у одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники американской корпорации Boeing, заключив соглашения на общую сумму в $1,3 млрд, - говорится в информационном бюллетене "Казахстан и США - экономическое партнерство в XXI веке" опубликованной пресс-службой Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

В частности, компания «SCAT Airlines» заказала шесть самолетов модели «Boeing-737 MAX 8». С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года, эти воздушные суда станут первыми моделями «737 MAX», находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии, расширяя региональную и международную сеть компании «SCAT».

Кроме того, национальная авиакомпания Казахстана «Эйр Астана» подтвердила свою приверженность, в соответствии с условиями существующего контракта, приобрести три самолета «787 Дримлайнер» с запланированной поставкой в 2021 году.

16 января 2018 года Президент Дональд Трамп принял Президента Нурсултана Назарбаева в Белом доме. Визит укрепил тесные коммерческие и торговые связи между Казахстаном и США, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и активизирует экономический рост в обеих странах. Президент Н.Назарбаев отметил, что эти усилия важны для достижения Казахстаном цели по вхождению в 30-ку наиболее развитых глобальных экономик мира к 2050 году. В ходе визита был заключен ряд коммерческих контрактов и документов, включая новые соглашения между компаниями «Boeing», «GETransportation»,«GEDigital», «Chevron»,«Эйр Астана», «КТЖ», «СКАТ» и ФНБ «Самрук-Казына» по приобретению американских продуктов и услуг на сумму более 2,5 млрд. долларов США.

Фото с сайта skyships.ru