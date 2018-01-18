МНЭ РК презентовало в Мажилисе Парламента РК законопроект по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности

Вице-министр национальной экономики С. Жумангарин представил в Мажилисе Парламента проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

С.Жумангарин отметил, что представляемый законопроект разработан ведомством совместно с НПП «Атамекен» во исполнение поручений Главы государства, направленных на кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды.

В целом, по его словам, законопроектом вносится порядка 1000 поправок в 13 кодексов и 100 законов. Основными направлениями проекта являются:

- реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности;

- регулирование информационных инструментов;

- реформирование обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигоссектором;

- совершенствование анализа регуляторного воздействия;

- фронтальное снижение издержек бизнеса;

- выявление и исключение норм, препятствующих конкуренции;

- совершенствование механизма выявления и пресечения ценовых и тарифных сговоров;

- улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Жумангарин сообщил, что по итогам проведённой масштабной ревизии контрольно-надзорной деятельности госорганов предлагается исключить 25 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении, дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 117 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности, перевести 5 сфер из 25 на общий порядок организации и проведения проверок, исключить статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 39 статьям Кодекса об административных правонарушениях.

«В рамках проекта Закона концептуально меняется система государственного контроля и надзора, то есть взамен проверок, осуществляемых в выборочном порядке, внедряется новый институт профилактического контроля. Отличием от действующей системы проверок будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства», - подчеркнул представитель МНЭ.

Также законопроектом предусматривается законодательное закрепление перечня информационных инструментов, пересмотр их определения и видов, а также сокращение количества и оптимизация в целом. Все информационные инструменты и порядок их представления будут четко регламентированы, а их количество только на первом этапе реформы планируется сократить на 30%.

По словам вице-министра, законопроектом предусматривается чёткое урегулирование услуг, предоставляемых бизнесу субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора, которые в настоящее время оказываются в порядке и на условиях самих этих субъектов. Всего планируется утвердить перечень из 75 таких услуг и порядок их оказания.

Кроме этого, представитель Минэка рассказал о предусмотренных законопроектом мерах по сокращению сроков проверок (с 30 до 15 дней по особому порядку и профконтролю и с 30 до 10 дней - внеплановые проверки), распространению процедуры анализа регулирующего воздействия (АРВ) на все решения местного уровня, а также ведомств центральных госорганов, сокращению непроизводственных затрат предпринимателей в различных сферах, включая техническое, экологическое, антимонопольное регулирование, земельные отношения, естественные монополии, устранению норм, препятствующих конкуренции и других новшествах.

В целом, по мнению разработчиков законопроекта, его принятие позволит обеспечить масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономию ресурсов, рост производительности труда и улучшение бизнес-климата.