В Актау построят уникальный эко-город за 2,1 млрд долларов

В акимате Мангистауской области состоялось подписание договора на строительство и финансирование проекта Эко-город Актау.

Договор заключен между Global Project Capital Ltd, AAG Corporate Services Ltd, China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ltd и Акиматом Мангистауской области.

«Мы сердечно рады приветствовать вас на нашей Мангистауской земле. Как известно, Мангистау – является одним из ведущих, опорных регионов Казахстана. Приоритетные отрасли экономичесокго развития области – это транспорт и логистика, строительство, туризм, агропромышленный комплекс, а также нефтесервисная отрасль с перспективой развития морского направления. Имееются все условия для создания и реализации производств. В регионе функционирует СЭЗ «Морпорт Актау», создана Индустриальная зона. Акимат в свою очередь ведет активное сотрудничество с потенциальными инвесторами из разных стран мира», - сказал в своей приветственной речи аким области Ералы Тугжанов.

Согласно подписанному договору стороны должны назначить генерального подрядчика для строительства и создания структуры финансирования для развития крупного проекта Эко-города Актау в Мангистауской области.

Согласно договору, инвестиции составят 100% от суммы проекта в размере 2.1 миллиарда долларов США с британской стороны, китайская сторона обязалась предоставить банковскую гарантию на сумму 400 миллионов долларов США.

Для реализации проекта со стороны акимата Мангистауской области будет выделено 865 гектаров земли в северной части областного центра. Здесь построят доступное жилье, коммерческие и торговые центры, школы, детские сады и медицинские центры. Кроме того, согласно проекту Эко-город включает в себя IT-парк, гостиничные бренды, спортивные стадионы, развлекательные заведения и различные общественные услуги, транспортные обслуживание с современными энерго/эко-чистыми технологиями. Акимат города Актау обязуется предоставить инфраструктуру, включая дороги, энергоснабжение, канализацию и водоснабжение.

Меморандум о строительстве и финансировании проекта Эко-город был подписан между сторонами 31 марта 2017 года в городе Актау.

Информация об инвесторах

1. Global Project Capital Ltd (Великобритания), представленная Генеральным Директором Кеннетом Фултоном.

2. AAG Corporate Services Ltd (Великобритания) основана в 1995 году при поддержке лорда Якова Ротшильда, с уставным капиталом 4 миллиарда фунтов стерлингов и имеющая в управлении более 70 миллиардов фунтов стерлингов клиентских фондов, представлена Генеральным директором группы Ричардом Балаесом.

3. China Road and Bridge Corporation (CRBC), Ltd, (КНР и Гонконг) с оборотом 67,8 миллиардов долларов США представлена Генеральным Директором Чжан Цзюньу. В рейтинге крупнейших международных подрядчиков за 2016 год находится на 3 месте.