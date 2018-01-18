Авиаперевозчики просят МИР и МНЭ разобраться с Назарбаев аэропортом

Компания Air Astana просит министерство по инвестициям и развитию и министерство национальной экономики незамедлительно отменить необоснованное увеличение тарифов, объявленное международным аэропортом Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время пресс-конференции, посвященной резкому росту цен на аэропортовые услуги в связи с отменой регулирования тарифов аэропортов со второго полугодия 2017 года, управляющий директор по финансам Air Astana Ибрахим Жанлыел сообщил, что руководство столичного аэропорта избрало довольно недальновидный подход для получения прибыли путем увеличения тарифов, проигнорировав экономические проблемы, с которыми сталкиваются авиакомпании.

«Я не удивлюсь, если некоторые авиакомпании начнут откладывать свои планы по увеличению рейсов, пересматривать выполнение действующих, а некоторые даже приостановят свои рейсы в результате повышения тарифов в аэропорту г. Астаны. Несмотря на трудности, мы продолжим наши обязательства по развитию Астаны как евразийского хаба, но обязательным условием является стабильное ценообразование и конкурентные условия, соответствующие международной практике», - сказал он.

Жанлыел также отметил, что аэропорты показали свою неспособность самостоятельно управлять ценообразованием в тех областях, где они являются монополистами. Потому как консультации с авиакомпаниями не проводились.

«Более того, аэропорты не продемонстрировали свою эффективность, они лишь использовали возможность повышения тарифов как монополисты, вынудив авиакомпании покинуть Казахстан или пересмотреть планы по развитию оставшимся авиакомпаниям. В связи с этим предлагаем отменить приказ 231 и вернуть аэропортовые услуги в перечень регулируемых».

Он также заметил, что сделать это нужно «до того, как еще больше авиакомпаний остановят свои полеты в РК», также он предложил отменить дерегулирование аэропортовые тарифов.

По его данным, обеспокоенность резкого увеличения сборов выразили «Air Astana», «Qazaq air», «Scat», «Turkish airlines», «LOT», «Аэрофлот», «Lufthansa», узбекские авиалинии, лоукостеры и «Fly Dubai», «Air Arabia».

«В соответствии с приказом министра нацэкономики от 8 июня 2017 года № 231, аэропортовые услуги были исключены из перечня регулируемых государством. Сложно представить, почему это было сделано. Тем более, что в Астане есть только 1 аэропорт и отмена регулирования была бы оправдана для городов, имеющих несколько аэропортов. К примеру, в Москве есть выбор между аэропортами Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Астафьева и аэропорт Чкаловский», - пояснил он.

Тем более, что прибыль аэропортов итак увеличилась. Только от компании «Air Astana» международный аэропорт Астаны в 2017 году получил 3,7 млрд тенге, что на 118% больше, чем в 2011 году (1,7 млрд тенге).

«Существует риск остановки развития маршрутной сети из Астаны или сокращение полётов. Хотелось бы напомнить, что за последние годы многие авиакомпании «KLM», «Austrian airlines», «Asiana» отменили свои рейсы в Астану, авиакомпания «LOT» недавно сократила количество рейсов, «Fin Air», которая начала полеты летом прошлого года, приостановила свои рейсы уже через 2 месяца. Представители авиакомпании проинформировали, что полеты на 2018 год будут пересмотрены. Перевозчиком «Etihad», «Air arabia» также пришлось сократить свои рейсы, «British airways», даже лоукостер «Победа» приостановили свои полеты в Казахстан. Все это говорит о наличии экономических проблем», - заключил он.

Татьяна Ковалева