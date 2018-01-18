Иностранные авиакомпании не выдерживают конкуренции с национальным перевозчиком

B Астане совместную пресс-конференцию провели Комитет перевозчиков аэропорта Астаны и представитель неправительственной организации IАТА в Центральной Азии. Комитет перевозчиков - это вообще неофициальная организация, больше похожая на консультативный совет, отстаивающий интересы перевозчиков в аэропорту. Основной темой беседы стал вопрос якобы резкого роста цен на аэропортовые услуги в связи с отменой регулирования тарифов. Для начала хочу отметить, что, несмотря на так называемою отмену регулирования, деятельность аэропортов находится под серьезным контролем.

Наверное, поэтому, несмотря на необходимое четырехкратное повышение тарифа после десяти лет его использования, трех девальваций, а так же серьезного роста сопутствующих расходов и приведение его к тарифам соответствующим международным, КРЕМ разрешил поднять цену только на 80%.

Чтобы снять все вопросы я покажу сравнительную таблицу, в которой видно, как выглядит тариф авиационной безопасности в Алматы и в других крупных аэропортах.

Следующая таблица показывает влияние изменения тарифов на стоимость конечного билета у двух крупнейших перевозчиков Казахстан. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что существенного влияния на стоимость билетов повышение тарифов не оказало. Более того, нет такого тарифа, который платила бы авиакомпания из своих доходов. Все платежи сразу перекладываются на пассажира. Таким образом, суммарное влияние на стоимость билета за счет тарифа на безопасность и взлет-посадку на внутренних линиях не выше, чем 500-600 тенге на один билет.

Почему же представитель ИАТА по Центральной Азии Джордан Карамалаков так категоричен? Вот что он говорит: «Мы обеспокоены тем, что отсутствие четких правил для определения аэропортовых тарифов и отказ от предварительных консультаций с перевозчиками делает Казахстан непривлекательным для авиакомпаний. Резкое и значительное удорожание аэропортовых услуг вместе с необъяснимо высокими ценами на авиакеросин, наблюдаемое в этом году, может заставить некоторые авиакомпании прекратить полеты в Казахстан. Авторитетные перевозчики, как Turkish Airlines, Lufthansa, LOT, Air Arabia и FlyDubai, направили в КГА и МИР РК официальные письма о своем несогласии с новыми ценами. В этой связи, прошу министра по инвестициям и развитию вернуть тарифы аэропортов на прежний уровень, провести консультации по тарифообразованию в аэропорту г. Астаны, а министра национальной экономики прошу отменить приказ о дерегулировании аэропортовых услуг и предлагаю совместно в сжатые сроки выработать четкие правила для определения аэропортовых тарифов и сборов».

Общественная организация диктует министру по инвестициям и развитию что делать, но самое интересное, что эта риторика не нова. Буквально месяц назад, на совещании в Главной транспортной прокуратуре, где обсуждалась жалоба Эйр Астаны на министерство национальной экономики на отмену госрегулирования аэропортовых тарифов. При этом все умалчивают, что одной из главных причин ухода иностранных авиакомпаний является не тарифная политика и не стоимость топлива, а убытки, которые они несут в конкурентной борьбе с национальным перевозчиком. На приоритетных направлениях Эйр Астана может удерживать любые тарифы, и для этого у нее есть серьезные преимущества, например, субсидированное государством топлив.

Можно понять, почему неправительственный чиновник из ИАТА Джордан Карамалаков критикует только аэропорт Астаны, хотя тарифы поднялись по всему Казахстану. Дело в том, что не далее как месяц назад поменялся первый руководитель, им стал гражданин Казахстана Радильбек Адимолда. Предыдущий глава воздушной гавани столицы, итальянец Паоло Ричетте долгое время был правой рукой руководителя Эйр Астаны Питера Фостера. Новое руководство взяло совершенно другой курс, который не устраивает национального перевозчика, и как только появилась возможность, подключили иностранного специалиста.

Что касается цен на топливо, то это больная тема для всех. Здесь переплетены интересы огромного числа игроков, и решить это с наскоком не получается. Исходя из правил свободного рынка, государство не может и не должно субсидировать горючее, во всяком случае, если оно это делает, то не может подходить к вопросу выборочно. Это должно происходить на паритетной основе и только для компаний, выполняющих внутренние рейсы.



И самое главное, Карамалаков рекомендует аэропортам принять прозрачные правила формирования тарифов, ссылаясь на их монопольное положение, но уже который год авиакомпании Казахстана просят раскрыть свои тарифы, особенно те компании, в доле которых есть интересы государства, но этого не происходит.

При этом аэропорты достаточно открыты и постоянно проверяются КРЕМ и прочими организациями, в отличие от авиакомпаний, которые на порог не пускают государственные службы.

Фото: inform.kz