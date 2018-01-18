Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины принял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. За документ проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226, сообщает РИА Новости.

Закон теперь должен подписать глава государства. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Документ дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.