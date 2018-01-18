В Акмолинской области производят экологически чистое топливо

В Бурабайском районе Акмолинской области открыт завод по производству экологически безопасного биотоплива – древесные пеллеты. Изготовлением гранул из отходов лесохозяйственной деятельности занимается местное предприятие ТОО «Орман аймағы», передает управление внутренней политики.

ТОО «Орман аймағы» первое предприятие в Казахстане, которое занимается производством экологически чистого топлива. Первый завод ввели в эксплуатацию в городе Петропавловск. В Бурабайском районе завод открылся в ноябре 2017 года. И уже произвел 500 тонн древесных пеллет. А производственная мощность предприятия в год составляет 3000 тонн топлива.

Руководитель компании Андрей Петроченко рассказал, что пеллеты давно используются в качестве топлива в европейских странах, США, Японии, России и появилось оно около 60 лет назад.

«Древесные пеллеты – это высококалорийное топливо. Его КПД составляет 95%, в то время как угля, например, 50%, газа – 30%. Две тонны пеллет по теплоотдаче аналогичны углю, могут заменить тонну дорогостоящего дизтоплива или сжиженного газа», - рассказал А. Петроченко.

Стоимость одной тонны биотоплива составляет 35 тысяч тенге. И по словам А. Петроченко спрос каждый день растет. Кроме того, экологически чистое топливо компания реализует не только по республике, но и экспортирует в Китай.

Проект по альтернативному топливу реализован на собственные деньги учредителя. Открытие завода в Акмолинской области обошлось в 120 миллионов тенге.