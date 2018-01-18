МНЭ РК: 7 млрд тенге выручили от приватизации в РК

На пресс-конференции в правительстве вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин рассказал, что в Нацфонд РК от приватизации республиканской собственности поступило уже свыше 7 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

«До августа 2018 года доложим правительству итоги реализации Комплексного плана приватизации и, думаю, что план дополнится еще рядом предприятий. Сегодня уже 7,4 млрд тенге поступило от приватизации в Национальный фонд. Это в основном от продажи объектов республиканской собственности», - сказал он.

При этом спикер напомнил, что согласно поручениям главы государства, все средства от приватизации будут направляться в Нацфонд РК.

«Соответственно, они будут инвестированы согласно правилам управления Нацфонда. Это фонд будущих поколений», - уточнил С. Жумангарин.

В то же время представитель ведомства добавил, что средства, вырученные от объектов, находящихся в собственности квазигосударственного сектора, также пойдут в Нацфонд.

«Однако средства от реализации объектов местными исполнительными органами поступают в местный бюджет и будут расходованы в соответствии с бюджетным кодексом на расходы местного бюджета», - сказал вице-министр.

В заключение он отметил, что в рамках реализации Послания Президента РК, в частности, задачи по ускорению приватизации сейчас на стадии завершения находится создание рабочей группы, куда войдут представители всех госорганов, Нацпалаты предпринимателей «Атамекен», квазигосударственного сектора.

Ксения Давыдова