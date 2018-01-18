В МВД Италии обеспокоены появлением пистолета размером с кредитку

Пистолет американского производства весит около 200 грамм и легко умещается на ладони.

Итальянское МВД предупредило территориальные полицейские управления о появлении на рынке оружия миниатюрного пистолета, в сложенном состоянии не превышающего размером пачку кредиток, передает РИА Новости.

Пистолет американского производства весит около 200 грамм и легко умещается на ладони, отмечается на сайте производителя.

Складывающая конструкция и компактные размеры – восемь сантиметров в длину, 5,4 сантиметра в ширину и 1,2 сантиметра в толщину – позволяют спутать его, например, с визитницей или небольшим портсигаром.

Магазин пистолета вмещает четыре патрона калибром 5,6 миллиметра, его цена на сайте производителя составляет 399 долларов США.

Департамент МВД Италии просит квестуры сообщать о "появлении у них или случаях конфискации оружия, имеющего схожие с описанным характеристики". В министерстве подчеркивают, что пистолет "не похож на обычное оружие и может носиться в абсолютной скрытности".

Фото: Российская газета