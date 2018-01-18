Какие смарт-решения планируют реализовать в Астане

Цифровизация - это требование времени. Она повышает производительность труда, эффективность, улучшает условия для жизни населения. И Президент в Послании отметил необходимость формирования на основе опыта Астаны «эталонного» стандарта «Смарт Сити» и распространения лучших практик, а также обмена опытом между городами республики.

Об этом в интервью МИА Казинформ рассказал аким города Астана Асет Исекешев.

По словам акима, сейчас идет активная работа над этой программой. К разработке проекта «Smart-Astana» подошли системно. Самые главные требования - чтобы эти технологии делали более удобной жизнь горожан, упрощали процедуры получения госуслуг.

Например, в образовании, здравоохранении, транспорте и при получении различных согласований. Цель - не просто внедрение смарт-технологий ради их внедрения, а именно такие проекты, которые повысят безопасность в городе, которые сделают удобными оплату коммунальных услуг, посещение поликлиник и многое другое. Поэтому здесь применяются самые современные технологии, включая искусственный интеллект.

"Многие из горожан, наверное, оценили запущенные городскими властями Telegramm-боты, которые позволяют получить разную информацию от городских служб прямо со смартфона. Хотел привести как пример уже известный астанчанам проект «Сергек» - использование алгоритма нейронных сетей, разработанных с привлечением специалистов из «Назарбаев Университета». Система видеонаблюдения фиксирует и анализирует все, и с ней «не договоришься». Сейчас мы ставим камеры во всех дворах, у школ и больниц. Это поможет не только в регулировании дорожного движения, но и в борьбе с уличной преступностью", - рассказал он.

Например, по данным ДВД города, за прошедшие шесть месяцев наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на 20%. Самое главное, что этот проект уже начинает менять психологию людей, способствует повышению правовой культуры. Человек, прежде чем нарушить правила дорожного движения или бросить мусор во дворе, много раз подумает об этом. Ведь кругом будут камеры беспристрастного «Сергека».

"Есть еще один проект, где будут внедряться смарт-технологии. Мы объявили конкурс на замену всех ламп уличного освещения на энергоэффективные. Сейчас мы тратим определенную сумму на освещение, и замена этих ламп даст экономию на 60 %. Инвестор в рамках государственно-частного партнерства произведет замену за счет своих средств, мы будем продолжать выплачивать прежнюю сумму, и подрядчик будет получать свои деньги из той части, которая сэкономлена. В рамках этого проекта ГЧП будет создана система интеллектуального освещения, управляемая единой программой. Кроме того, на опорах будут размещаться датчики качества воздуха, мониторинга движения транспорта и людей, бесплатный Интернет. На таких опорах размещают до 13 датчиков; мы на первом этапе ставим задачу - не менее 3 датчиков", - отметил Исекешев.

Есть также большая программа по здравоохранению и образованию. Все это экономит время жителей и работников учреждений, а также обеспечивает прозрачность. В планах у акимата много проектов, часть уже запустили в декабре, а в 2018 году будет основной запуск больших проектов в рамках программы «Цифровой Казахстан».

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