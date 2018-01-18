Трансляция заседания Совета Безопасности ООН с участием Назарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что с 16 по 18 января проходит официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США.

Утром 16 января глава государства прибыл в Вашингтон, где состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и деловых кругов страны.

Назарбаев в ходе встречи отметил важность поддержки Вашингтоном территориальной целостности Казахстана.

"Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории",- сказал президент.

В свою очередь Трамп подчеркнул важность предпринимаемых Нурсултаном Назарбаевым антикризисных мер. Лидер США отметил "прекрасные отношения с Казахстаном с точки зрения экономики", добавив, что страна закупает немало американских товаров, что создает рабочие места в США.

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