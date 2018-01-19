Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

Москва не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), пишет ТАСС.

"Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - сказал он. - Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия".

Как подчеркнул глава МИД РФ, в ДЗЯО игнорируется необходимость учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. "Он также провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения", - добавил он.

"Хочу подчеркнуть: мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается Договор о запрещении ядерного оружия", - заключил Лавров.

При этом министр отметил, что провал ядерной сделки с Ираном станет тревожным сигналом для международной безопасности, в том числе для урегулирования вокруг КНДР.

"В числе первостепенных конкретных шагов для сохранения на текущем этапе режима ядерного нераспространения - объединение усилий в интересах обеспечения устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, - отметил он. - Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Подтверждаем актуальность предложенной РФ и Китаем дорожной карты в интересах исключительно мирного урегулирования этой проблемы".

Глава МИД РФ напомнил, что "СБ ООН поддержал СВПД, единогласно приняв соответствующую резолюцию, и, значит, несет ответственность за его выполнение". "Иран неукоснительно придерживается своих обязательств, что регулярно подтверждает Международное агентство по атомной энергии", - добавил он.

"Подавляющее большинство международного сообщества признает, что СВПД вносит осязаемый вклад в укрепление режима нераспространения и поддержание мира и безопасности, - подчеркнул Лавров. - Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, ставшего результатом усилий не только участников самой договоренности, но и многих других поддержавших их стран, включая Казахстан".

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Фото: ТАСС