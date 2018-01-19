Верховный Суд подведет итоги работы за 2017 год

На портале Zakon.kz 26 января в 09.30 часов пройдет трансляция расширенного совещания Верховного Суда по итогам работы за 2017 год.

В ходе мероприятия председатель Верховного Суда Жакып Асанов расскажет о дальнейшем развитии судебно-правовой системы Казахстана.

Посредством видеоконференцсвязи к совещанию также будут подключены местные суды, заместители акимов регионов, представители прокуратуры, адвокатуры и других правоохранительных органов.

Участники намерены обсудить актуальные вопросы. К примеру, как завоевать доверие граждан к судам, какими должны быть суды Казахстана в ближайшее время, что может сделать судебная власть и каждый судья в отдельности для вхождения нашей страны в тридцатку развитых стран мира.

Напомним, что прямую трансляцию совещания можно будет посмотреть 26 января в 09.30 часов утра на портале Zakon.kz и в аккаунтах Верховного Суда РК в социальных сетях.

Фото: inform.kz