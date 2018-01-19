В Алматы родился малыш-гигант

В Алматы родился мальчик-гигант - 6 килограммов 60 граммов. Ровно столько весит младенец, который появился на свет в Национальном центре акушерства гинекологии и перинатологии. По словам врачей, установлен своеобразный рекорд: предыдущий «богатырь» рождался в нашем городе пять лет назад, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Большое счастье - бережно и крепко держит 35-летняя Жанар. Едва сдерживая слёзы радости, женщина показывает долгожданного сына-батыра, весом 6 килограммов 60 граммов и ростом почти 60 сантиметров. Признаётся, заблаговременно знала, что плод немаленький. Но «Ернар» - так назвали малыша, родился тяжелее на целых полтора килограмма.

«Честно, я даже и не думала, что мой мальчик родится таким крупным. Мне лишь сказали, что плод большой и всё. Но когда прошли роды мне сказали, что его вес 6 килограммов. Я не сразу поняла всё, потому, что 7 дней была в реанимации, всё это время врачи не отходили от меня. Спасибо всем за это! Я и мой малыш здоровы, я очень рада», - поделилась мать новорожденного Жанар.

Медики говорят, что обычно «малыши-гиганты» рождаются вторыми или даже третьими, а вот чтобы первыми, крайне редкий случай.

Сейчас мальчик-батыр находится под наблюдением врачей и окружен заботой матери. Медики говорят, что новорожденный быстро набирает вес, аппетит у него хороший. В ближайшие дни мать с сыном поедут домой.

Врачи не исключают, что в последующем Жанар может произвести на свет малыша ещё крупнее. Правда, это зависит от генетических особенностей и данных человека. При этом дети, рождённые с большим весом, требуют особого ухода и наблюдения. Да и при родах есть свои риски.

«Операция была сложная, конечно. Был высокий риск большого кровотечения. Потому, что матка в таких больших размерах ребёнка, она растянута. Но к счастью всё прошло хорошо, операция закончилась успешно. На сегодняшний день ребёнок здоровый в весе набирает, и мама готовится к выписке», - сообщил завотделением «Мать и дитя» научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК Камиль Самитов.

По статистике, в последние годы количество «малышей-гигантов» растёт. К примеру, только в национальном центре гинекологии в прошлом году на свет появилось почти триста младенцев, весом более 4 килограмм.

Фото: ТК "Алматы"