Нурлан Ногаев: Мы должны создавать комфортные условия для приглашенных врачей

Сегодня, 18 января в ходе рабочего визита в Макатский район, аким Атырауской области провел кустовое совещание по вопросам образования и здравоохранения, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Глава региона в ходе визита ознакомился с работой реабилитационного центра открытого при районной поликлинике, посетил районную детскую библиотеку которая была отремонтирована в 2017 году. Ее книжный фонд составляет 12 265 книг, зарегистрировано 1475 читателей.

В Макатском районе зарегистрировано 1327 субъектов предпринимательства, создано 1394 рабочих места.

Также аким области провел кустовое совещание касающееся вопросов сфер здравоохранения и образования. Как доложила руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева в ходе совещания, в Атырауской области снизилось количество младенческой и материнской смертности.

На 2018 год областное управление здравоохранения разработало план мероприятий по профилактике и недопущению материнской и младенческой смертности. Были обучены 4 врача акушера-гинеколога, врач анестезиолог-реаниматолог, 30 акушерок, 220 врачей участковой службы. Усилен контроль за УЗИ обследованием беременных женщин в скрининговые сроки и на регулярной основе проводятся разъяснительные беседы с будущими матерями.

- В этом направлении мы не должны довольствоваться промежуточными результатами, мы должны свести эти показатели к нулю. Жизнь роженицы и ребенка с первых месяцев беременности должна находиться под опекой врачей. Проведите работу со своими специалистами - они должны мониторить состояние рожениц и сразу же принимать необходимые меры, не доводить ситуацию до крайности. Население ждет от нас своевременную и квалифицированную медицинскую помощь и мы обязаны ее оказывать, - сказал Нурлан Ногаев.

Также глава региона высказался относительно обеспечения служебным жильем приглашенных специалистов. Как выяснилось, в связи с тем что практически все больницы области находятся на собственном полном хозяйственном введении, работающие там врачи не попадают в список категорий граждан которые могут получить жилье из государственного фонда.

- Мы должны создавать комфортные условия для приглашенных специалистов. У нас есть механизмы выдачи служебного и арендного жилья, нам нужно активно применять их и проводить разъяснительную работу среди специалистов, объяснять им возможности и порядок получения жилья. Поручаю всем ответственным лицам решить этот вопрос, - резюмировал Нурлан Ногаев.

Как было сообщено в ходе совещания, в регионе в 2017 году было сдано в эксплуатацию 8 школ, в 2018 году продолжится строительство 9-ти школ.

Разрабатывается проектно-сметная документация 34 общеобразовательных учреждений.

К 2018 году планируется выделение 1,3 млрд тенге, на приобретение кабинетов новой модификации, интерактивных досок, комплектации кабинетов робототехники. Аким области поручил усилить работу в этом направлении.

Помимо этого, глава региона провел общественный прием граждан в районном филиале партии «Нур Отан», а также побывал на отчетной встрече акима Макатского района Бериккали Сарсенгалиева перед населением.