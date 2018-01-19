Назарбаев предложил применять санкции за нарушение антиядерного договора

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения представил ряд мер в качестве укрепления доверия в сфере нераспространения ОМУ, передает Zakon.kz.

«Считаю необходимым усложнить выход из ДНЯО. К примеру, КНДР может подтолкнуть на подобный шаг другие страны, имеющие амбиции обладать ядерным оружием. Мы знаем, сколько стран сегодня имеют пороговое значение. Не подвергая сомнению ДНЯО, предлагаю рассмотреть возможность разработки специальной резолюции Совета безопасности ООН, определяющий четкие последования для тех стран, которые нарушают договор, включая санкционные меры или меры принуждения», - сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что «мы видим, что это необходимо».

«Нахождение договоренностей международного права не остановило некоторые страны, например, Индию и Пакистан обладать этим оружием», - привел в пример Н. Назарбаев.

Также, по его мнению, необходимо выработать реально работающий механизм применения жесткий мер против приобретения, распространения ОМУ.

«Такие многосторонние соглашения следует утверждать отдельными резолюциями Совбеза ООН. В качестве главной меры по устранению стимулов для обладания ОМУ, считаю необходимым развивать юридически обязывающую систему гарантий ядерных держав государствам, которые добровольно отказываются от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус. Это справедливо. И это можно сделать без больших потугов», - подчеркнул Президент РК.

Ксения Давыдова