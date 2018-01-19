Президент РК открыл заседание СБ ООН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл заседание Совета Безопасности ООН, приветствовав участников. Напомним, в этом году Казахстан председательствует в организации, передает корреспондент Zakon.kz.

«Разрешите мне приветствовать уважаемых представителей стран - членов Совета безопасности и других высоких гостей, присутствующих в этом зале. Выражаю признательность за участие в сегодняшнем мероприятии Генеральному секретарю ООН г-ну Антиниу Гутерришу. Также хочу поблагодарить его Превосходительство, г-на Анджея Дуду, президента Республики Польша, а также присутствующих министров за любезное согласие принять участие и выступить на нашем тематическом брифинге», - сказал он.

Н. Назарбаев выразил надежду на совместную плодотворную работу.

«Выражаем надежду на ваше плодотворное сотрудничество и взаимодействие в рамках этого важнейшего органа глобальной организации», - обратился он к участникам мероприятия.

Ксения Давыдова