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Президент РК открыл заседание СБ ООН

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл заседание Совета Безопасности ООН, приветствовав участников. Напомним, в этом году Казахстан председательствует в организации, передает корреспондент Zakon.kz.

«Разрешите мне приветствовать уважаемых представителей стран - членов Совета безопасности и других высоких гостей, присутствующих в этом зале. Выражаю признательность за участие в сегодняшнем мероприятии Генеральному секретарю ООН г-ну Антиниу Гутерришу. Также хочу поблагодарить его Превосходительство, г-на Анджея Дуду, президента Республики Польша, а также присутствующих министров за любезное согласие принять участие и выступить на нашем тематическом брифинге», - сказал он.

Н. Назарбаев выразил надежду на совместную плодотворную работу.

«Выражаем надежду на ваше плодотворное сотрудничество и взаимодействие в рамках этого важнейшего органа глобальной организации», - обратился он к участникам мероприятия.

 

Ксения Давыдова

 

19 января 2018, 08:54
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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