Назарбаев предложил всему мировому сообществу поддержать антиядерное движение

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по нераспространению оружия массового уничтожения призвал мировое сообщество поддержать общемировые антивоенные меры, изложенные в Манифесте «Мир. XXI век», передает Zakon.kz.

«Успех или неудача процесса модернизации системы глобальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы. Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным в XXI веке», - сказал он, представляя ряд мер в качестве укрепления доверия в сфере нераспространения ОМУ.

При этом он указал, что именно здесь нужно доверие между государствами, которое слабнет с каждым годом.

«Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в прошлом году в манифесте «Мир. XXI век», в котором предлагаются действия, способствующие к 100-летнему юбилею ООН построить мир без ядерного оружия. Если все мировое сообщество поддержит и мы будем едины, я думаю, достижима такая цель», - считает глава государства.

Ксения Давыдова